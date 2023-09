El esquema de pico y placa para el servicio de transporte especial se mantiene sin cambios durante el mes de septiembre en la ciudad.



El servicio de transporte especial abarca vehículos como automóviles, camionetas o camperos con capacidad para cuatro pasajeros, excluyendo al conductor. La medida de restricción opera de lunes a sábado, desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., eximiendo los domingos y festivos de esta regulación.



Programación de pico y placa para septiembre:

Así regirá la medida para vehículos particulares en septiembre. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Así regirá la medida para este mes:



Del 1 al 3 de septiembre:



Viernes 1: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Sábado 2: Restricción para placas terminadas en 7-8.

Domingo 3: No aplica restricción.



Semana del 4 al 10 de septiembre:



Lunes 4: Restricción para placas terminadas en 9-0.

Martes 5: Restricción para placas terminadas en 1-2.

Miércoles 6: Restricción para placas terminadas en 3-4.

Jueves 7: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Viernes 8: Restricción para placas terminadas en 7-8.

Sábado 9: Restricción para placas terminadas en 9-0.

Domingo 10: No aplica restricción.



Semana del 11 al 17 de septiembre:



Lunes 11: Restricción para placas terminadas en 1-2.

Martes 12: Restricción para placas terminadas en 3-4.

Miércoles 13: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Jueves 14: Restricción para placas terminadas en 7-8.

Viernes 15: Restricción para placas terminadas en 9-0.

Sábado 16: Restricción para placas terminadas en 1-2.

Domingo 17: No aplica restricción.



Pico y placa para transporte especial en Bogotá en septiembre. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Semana del 18 al 24 de septiembre:



Lunes 18: Restricción para placas terminadas en 3-4.

Martes 19: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Miércoles 20: Restricción para placas terminadas en 7-8.

Jueves 21: Restricción para placas terminadas en 9-0.

Viernes 22: Restricción para placas terminadas en 1-2.

Sábado 23: Restricción para placas terminadas en 3-4.

Domingo 24: No aplica restricción.



Semana del 25 al 30 de septiembre:



Lunes 25: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Martes 26: Restricción para placas terminadas en 7-8.

Miércoles 27: Restricción para placas terminadas en 9-0.

Jueves 28: Restricción para placas terminadas en 1-2.

Viernes 29: Restricción para placas terminadas en 3-4.

Sábado 30: Restricción para placas terminadas en 5-6.

Los conductores de vehículos sujetos a esta regulación deben estar atentos a las fechas y placas correspondientes para cumplir con las restricciones establecidas y contribuir al mejoramiento de la movilidad en la ciudad.

