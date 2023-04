Desde el pasado viernes 31 de marzo, inició el plan éxodo en Bogotá y miles de vehículos salieron de la ciudad para las vacaciones de Semana Santa. Durante estos días, la movilidad en la capital operará un poco diferente, gracias a los días santos de la Semana Mayor.

3 mil uniformados reforzarán la seguridad durante la Semana Santa, en especial en las zonas más visitadas por los creyentes, entre las que hay 16 iglesias. Además, seis localidades han sido priorizadas, con el fin de disminuir los delitos durante estos días, informó City Noticias.



Entre tanto, el pico y placa en la ciudad -desde el 3 hasta el 9 de abril- aplicará en el horario de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y de forma rotativa, según el último dígito de la placa del carro.

(Puede leer: Santa Marta se alista para recibir alrededor de 160 mil turistas en Semana Santa).

Facebook Twitter Linkedin

3 mil uniformados reforzarán la seguridad durante la Semana Santa, en especial en las zonas más visitadas por los creyentes. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Recuerde que en días pares no pueden circular vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; y en los días impares, se restringe la movilidad para carros cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Así las cosas, el pico y placa operará de manera normal los días lunes, martes y miércoles:



-Lunes 3 de abril: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

-Martes 4 de abril: restricción para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

-Miércoles 5 de abril: restricción para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

(Además: ¡Pilas! Estos serán los horarios y cierres de los bancos durante la Semana Santa).

En cuanto al jueves y viernes Santo, estos días son considerados como festivos, por lo que no aplica el pico y placa. Además, los fines de semana tampoco rige la medida, aunque el domingo sí habrá pico y placa regional, por lo que quedaría de la siguiente manera:



-Jueves Santo, 6 de abril: no aplica

-Viernes Santo, 7 de abril: no aplica

-Sábado 8 de abril: no aplica

-Domingo 9 de abril: aplica el pico y placa regional.



Este día, desde las 12 del mediodía hasta las 4 p. m. ingresarán a Bogotá los vehículos con placas terminadas en números pares y de 4 p. m. a 8 p. m. lo harán los impares.

💥Alístate para el Plan Éxodo y Retorno de Semana Santa💥



Ten en cuenta que el domingo 9 de abril hay #PicoYPlacaRegional:



🟢De 12 m. a 4 p.m. ingresan placas pares

🟢De 4 p.m. a 8 p.m. lo harán las impares pic.twitter.com/nBXk0Y2wWE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 3, 2023

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO