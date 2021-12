Este fin de semana operará una nueva jornada de pico y placa en la ciudad de Bogotá. Esta medida, que busca descongestionar el tráfico en la capital, opera de lunes a viernes en dos horarios, para los carros particulares.



En la mañana, los vehículos con la restricción de pico y placa no pueden circular en la ciudad en el horario comprendido entre las 6:30 a. m. y las 8 a. m. Mientras que en la tarde, la restricción aplica desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m.

El pico y placa en la ciudad se determina por el último dígito de la placa de su carro y por la fecha.

La restricción busca mejorar la movilidad en la ciudad. Foto: Milton Díaz

Así las cosas, tanto el sábado 4 como el domingo 5 de diciembre la restricción no aplica para los vehículos particulares ni para motocicletas.



En el caso de los servicios de transporte, los taxis con placa terminada en 5 y 6 tienen restricción de circular por las vías bogotanas durante todo el día -desde las 5:30 a.m. a 9 p.m.-.



Por otro lado, estos 'vehículos amarillos' no tienen restricción durante el domingo.



Para el transporte público colectivo no aplicará el pico y placa durante el fin de semana.



Finalmente, el servicio de transporte especial no tiene restricción durante el domingo, pero los vehículos que tienen placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular por Bogotá durante el sábado, todo el día.



Recuerde que el lunes 6 de diciembre, los carros particulares con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 no podrán circular desde las 6:30 a.m. y las 8 a.m. y desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m.



Los taxis con placas 7 y 8, por su parte, tienen restricción todo el día lunes.

