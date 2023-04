Con el propósito de mejorar la movilidad en la ciudad y cuidar el medio ambiente, el gobierno instauró la medida del pico y placa tanto para vehículos particulares como para taxis. Aquí toda la información de este miércoles 26 de abril del 2023 para evitar multas.

De acuerdo con la página del Distrito, en la capital no podrán circular los carros particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.



Por otro lado, los taxis que deben acatar la restricción son los que tienen matrículas terminadas en 5 y 6.

(Siga leyendo: ¿Es posible descontar las horas del pico y placa del impuesto vehicular?).

Los horarios para los carros particulares es de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Y la medida para los taxis aplica de lunes a sábado, de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.



Recuerde que “la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos”, publica la página del distrito.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

