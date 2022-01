El secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, hizo en la noche de este martes un balance parcial del primer día de aplicación del pico y placa extendido en Bogotá. Según el funcionario hubo aumento en la velocidad y reducción en los volúmenes de vehículos en las vías.

El nuevo horario de la restricción, que comenzó a regir desde este martes, es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Sin embargo, con corte a las 5 de la tarde, según Estupiñán, se había registrado un aumento en la velocidad en las horas valle de alrededor del 30 por ciento y una reducción en los volúmenes de vehículos de entre el 12 y el 15 por ciento.



No obstante el Secretario recordó que todavía es muy pronto para hacer un balance definitivo de la nueva restricción. "Es muy temprano, es el primer día de esta semana, todavía estamos en una semana atípica, todavía no han empezado los colegios, todavía no hemos tenido condiciones típicas de movilidad como para dar un balance asertivo y definitivo", aseguró.

El funcionario destacó también que se multiplicaron por cuatro los permisos por pago por transitar en pico y placa y que de los 1.700 permisos entregados durante la jornada, la mitad fueron para por un día.



De la misma manera señaló que aumentó en un 87 por ciento aproximadamente la cantidad de personas que se registraron para utilizar el carro con la excepción de pico y placa de tres o más ocupantes.



Finalmente señaló que se habían impuesto 130 comparendos por no cumplir la restricción, lo que, en su opinión, muestra el nivel de cumplimiento de los ciudadanos.



