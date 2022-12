Tras la polémica que generó la modificación del esquema de restricción vehicular particular, el final de la medida del carro compartido y el aumento de la tarifa del pico y placa solidario a partir del 10 de enero del 2023, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, habló con EL TIEMPO sobre quiénes serán los más afectados con los cambios y si piensa extender la restricción a las motocicletas.

Deyanira Ávila Moreno, Secretaria Distrital de Movilidad. Foto: Archivo Particular

¿Cuáles serán los cambios en el pico y placa en la ciudad y por qué en este momento?



Era un ejercicio que no se hacía hace 10 años y recordemos que pico y placa viene desarrollándose hace 24 años en Bogotá. La última que se hizo fue la expansión del horario, pero hoy hacemos una renovación de placas porque tenemos un plan ambicioso de infraestructura de obras y se hace necesario que todos aportemos. De esta manera también garantizamos un poco de equidad con las placas impares, que a hoy se veían bastante restringidas porque cuando caía un 31 o un primero de mes se veían más impactadas. Por eso decidimos que a partir del 10 de enero para los días impares circulen las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y para los días pares, las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Mantenemos el mismo horario de restricción, de 6 a. m. a 9 p. m., y las mismas excepciones para vehículos híbridos y para vehículos eléctricos.



Usted planteó que el objetivo era reducir en 18 por ciento la carga de vehículos que hay en la ciudad. ¿Ese objetivo se va a lograr aun cuando se espera que el próximo año el parque de vehículos crezca 2,9 por ciento? ¿Cuál es el sustento técnico de la medida?



Así es, tenemos un parque automotor de 1’932.562 vehículos en la ciudad, entre carros, camionetas, camperos, y tenemos proyectado, de acuerdo a los últimos análisis, un crecimiento del 2,9 por ciento, y es necesario tomar medidas para que esto no impacte la movilidad, que se ve afectada por el mantenimiento de la malla vial, por la siniestralidad y especialmente por la mala ocupación del espacio público. Entonces hicimos unos ejercicios de análisis en nuestro modelo de cuatro etapas de cómo se comporta el tráfico de la ciudad, cargando todos los elementos y factores, y evidenciamos que con el nuevo esquema podemos tener una reducción de los vehículos que están cargando la ciudad. Es importantísimo que las personas hagan uso racional del carro particular, que los vehículos no vayan con una sola persona, que vayan con su ocupación de tres o cuatro pasajeros.



Muchas personas tienen dos vehículos con placas par e impar. ¿Qué va a pasar con esos ciudadanos?



Las personas que tienen dos vehículos de placas seguidas par-impar serán los impactadas por la medida. La invitación es a que usen pico y placa solidario, a que usen el transporte público, a que efectivamente nos movamos de manera diferente. Si no aportamos todos, la situación no va a cambiar, y lo que estamos haciendo es una serie de medidas para tener ese cambio en la ciudad.

¿Por qué la rotación será cada cuatro meses?



Es un ejercicio que nos va a permitir medir en un corto tiempo el comportamiento de la movilidad. Eso lo que nos permite es un grado de maniobra frente a la ejecución del plan de infraestructura. Cada 20 días, antes de cada rotación de placa estaremos informando a todos los bogotanos y a todas las personas que entran a nuestra ciudad cómo nos vamos a mover.



Analistas afirman que para bajar la congestión también es necesario que la medida se aplique a las motos. ¿Esa posibilidad se ha analizado?



Hemos hecho diferentes análisis y lo que queremos hoy es que se use con mayor racionalidad el vehículo. Tenemos una capacidad de carga en cada vehículo de cinco pasajeros, las motos solo tienen dos y efectivamente están llevando su capacidad. Lo que queremos es optimizar el uso del espacio, no tener más vehículos con menos pasajeros que nos estén congestionando.



Por eso nosotros privilegiamos la movilidad sostenible, la caminata, el uso de la bicicleta, que es tan importante en Bogotá, y, obviamente, el uso del transporte público. Por el momento estamos trabajando medidas para los carros particulares y no tenemos contemplada ninguna medida con las motos en Bogotá.

La gente también se pregunta qué se va a hacer con los otros problemas que afectan la movilidad...



Nosotros recibimos a diario centenares de quejas. Estas medidas nos sirven para este ejercicio, esto va acompañado completamente de un plan de pedagogía que tiene la Secretaría de Movilidad, y a esto se suma el ejercicio de regulación y control que hacemos con nuestros agentes de tránsito. Nosotros trabajamos con la Policía de Tránsito y con los agentes civiles, los cuales pretendemos ampliar para 2023 y tener 150 agentes adicionales.

¿Cómo será esa semana pedagógica?



Nosotros arrancamos con la adopción de decreto el 10 de enero. En esa semana tendremos volanteo y estaremos entregando información por todas las redes de la Administración distrital y con nuestro grupo operativo. Es una semana completa hasta el 16 de enero, y de ahí en adelante arrancaremos con la imposición de comparendos.



¿Qué factores se tuvieron en cuenta para derogar el beneficio del carro compartido que hoy usan cerca de 58.000 vehículos?



Pues, que el beneficio no se cumplía, que la gente estaba inscribiéndose en la medida y solo iba a una persona y no se estaba haciendo el uso racional del vehículo. Detectamos en los últimos meses un incremento de la imposición de comparendos por no cumplir esta medida. No aprovechamos este beneficio. Quienes quieran moverse por grupos en un vehículo podrán hacer uso del pico y placa solidario.



Pero ¿al quitar esta medida no se va a generar más congestión?



De por sí, la medida lo que nos estaba generando era más carros y menos gente, por eso la retiramos. Porque no estaba siendo efectiva, porque nos estaba cargando la ciudad con vehículos con una ocupación que no era funcional. Si alguien quiere moverse, pues le va a costar un poco. Hay que pagar un incentivo para poder moverse y garantizar de esta manera tanto el control como el cumplimiento de la medida.



¿Y el pico y placa solidario puede resolver esa demanda?



Nosotros, como cabeza de sector movilidad, tenemos la capacidad de hacer esa articulación y esa gestión amparados en el Código Nacional de Tránsito. Tenemos una serie de sentencias de los jueces que obviamente favorecen la movilidad general sobre la particular, y por eso hacemos esta serie de medidas. Lastimosamente, si queremos movernos, obviamente implica un costo adicional que está beneficiando el transporte público de la ciudad. Pero más allá de un recaudo, que no es la intención de la Administración, se trata de tener unas medidas de gestión claras del tránsito de Bogotá. (Ver recuadro).

¿Qué pasará con los conductores que hayan adquirido el permiso recientemente?



A la gente que ya haya adquirido su permiso semestral, y que arranque ahorita en diciembre, se le va a respetar el pago.



¿Ese análisis también podría dar como resultado otras modificaciones como, por ejemplo, el horario?



De acuerdo a esa evaluación, nosotros vamos a hacer efectivamente el panorama de la movilidad, de cómo están las velocidades, cómo están los tiempos de viaje, cómo están los viajes de nuestro transporte público, cómo hemos incrementado esa demanda en estos servicios, y se tomarán las decisiones frente a la medida en la rotación cada cuatro meses.

¿Y el cobro por congestión?



Estamos haciendo unos análisis, pero no es la prioridad; creemos que con las medidas que estamos implementando podemos hacer un control completo de la ciudad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

