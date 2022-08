Este fin de semana hay pico y placa en Soacha para el ingreso a Bogotá... pero, ¿qué día aplica?, ¿el domingo o el lunes festivo?, ¿cuáles son los horarios?



EL TIEMPO le recuerda cómo funciona la medida para que programe su regreso a casa en la operación retorno.



(Le puede interesar: ¿Fritanga o miedo?: prográmese para el Fritanga Fest a Bogotá)

(Para seguir leyendo: Caso Adriana Pinzón: indignación por pena irrisoria para asesino Jonathan Torres)

¿Cuándo hay pico y placa en Soacha?

El pico y placa en Soacha aplicará este lunes festivo 15 de agosto. Aunque la medida aplica todos los domingos, hay una excepción: si ese fin de semana hay puente festivo, la restricción no aplica el domingo, sino el lunes.



No olvide que estos son los horarios:



- Hasta las 12 m.: todos los carros particulares ingresan.



- De 12 m. a 5 p. m.: solo ingresan los carros particulares de placa par.



- De 5 p.m. a 10 p.m.: solo ingresan los carros particulares de placa impar.



- Después de las 10 p.m.: todos los carros particulares ingresan.



No olvide que la medida aplica solo en el tramo de la autopista Sur que pasa por Soacha en el sentido Girardot - Bogotá.



Tenga en cuenta que no acatar el pico y placa puede costarle una orden de comparendo por 468.500 pesos.

(Además: ‘Mi profesor me abusaba y me obligaba a consumir la pastilla del día después’)

Facebook Twitter Linkedin

El pico y placa funcionará en nueve tramos de vías de ingreso de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Y no olvide el pico y placa en todas las entradas a Bogotá

Recuerde, además, que este lunes festivo 15 de agosto también hay Pico y Placa Regional.



Le recordamos cómo funciona:



Horarios

El pico y placa funcionará por turnos:



Hasta el mediodía, todos los carros podrán entrar



De 12 p. m. a 4 p. m. solo podrán entrar los carros de placa par (0, 2, 4, 6 y 8)



De 4 p. m. a 8 p. m. solo podrán entrar los carros con placa impar (1, 3, 5, 7, y 9)



Después de las 8 p. m., todos los carros podrán entrar



¿Dónde?

El pico y placa funcionará en estos nueve tramos de vías de ingreso



Autopista norte: desde el peaje Andes hasta el portal norte del sistema TransMilenio, sentido norte – sur



Autopista sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte



Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (avenida carrera 86), sentido occidente – oriente



Avenida calle 80: desde el puente de guadua hasta el portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente – oriente



Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur



Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte



Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte – sur



Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7, sentido oriente – occidente



Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente

EL TIEMPO