Más luces que sombras en primer pico y placa en la Autosur de Soacha

Este fin de semana con festivo, 1’035.824 vehículos, 624.197 que salieron y 411.627 que regresaron a Bogotá, se movilizaron por la autopista Sur en el tramo por Soacha. Los conductores que pasaron por allí el lunes, retornando a la ciudad, lo hicieron ajustados a la medida del pico y placa que se estrenó para reducir los trancones.



En una encuesta que la alcaldía municipal tiene abierta a través de su cuenta de Facebook para que sus habitantes opinen si están o no de acuerdo con que esta iniciativa se siga aplicando, al cierre de esta edición, el 92,6 por ciento de los votantes manifestaron estar de acuerdo con que se le dé continuidad.



“Vengo de Mesitas, me gasté hora y media, una medida muy buena para tratar de solucionar este inconveniente”, manifestó un conductor que ingresó a la ciudad el lunes por esta vía. Como él, muchos aplaudieron esta iniciativa, aunque también hubo quienes no estuvieron de acuerdo.



“Los que vivimos en Soacha y necesitamos sacar el carro por cualquier motivo, para desplazarnos en el municipio o ir hasta Bogotá, los días que instaurarán el pico y placa para el ingreso de los que están viajando nos afecta mucho, se debería tener en cuenta a los residentes del municipio”, solicitó Christian Carrillo.



Lo cierto es que los tiempos se redujeron en el tramo de la Autosur que pasa por Soacha, pero hay algunos detalles por ajustar y que el propio alcalde Juan Carlos Saldarriaga reconoció.



“Esta es una medida que se implementa de forma definitiva, tendremos que hacerle ajustes, pero lo único que no podemos seguir permitiendo es que el municipio de Soacha y su gente sufran por no organizar el tránsito sobre la autopista Sur”, manifestó el mandatario.

Las quejas sobre la medida vinieron principalmente por quienes no estaban informados sobre esta y quisieron atravesar Soacha. Las autoridades de tránsito les impidieron a estas personas pasar, y se les envió por la vía a Mondoñedo. El hecho de pagar dos peajes más y recorrer varios kilómetros adicionales no fue bien recibido por muchos.



Otros decidieron parquearse a orillas de la carretera, o en municipios cercanos, a esperar su turno para ingresar a la ciudad, lo que generó algunos trancones. La restricción no aplicó hasta las 12 del mediodía, pero a partir de esa hora y hasta las 4 p. m. pudieron ingresar los vehículos con placas terminadas en par, y de las 4 p. m. hasta las 8 p. m., los impares. Después de esta hora se levantó la medida.



Se calcula que el 90 por ciento de los conductores habrían cumplido con la norma. En el futuro se espera que las sanciones que se apliquen sean económicas para quienes incumplan la medida. En la alcaldía de Soacha explicaron que además de toda la información que se promovió en medios de comunicación y redes sociales, también se instaló un operativo en el peaje de Chusacá, para informar a los ciudadanos de la restricción.

“El promedio de tiempo de desplazamiento por la ruta 40, entre el Boquerón y Bogotá, está en dos horas. Monitoreando las cinco principales rutas de ingreso (Autonorte, Autosur, calle 80, calle 13 y vía al Llano) no hubo mayores incidentes ni altercados”,

aseguró el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy.

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, defendió su iniciativa. “Aquí, como alcalde no voy a permitir que pasen por encima del mandatario de los soachunos y por encima de la comunidad, que es la que pone los muertos en un fin de semana en un puente festivo. Por eso, es un no rotundo a los retornos y a los contraflujos sobre la autopista Sur”, puntualizó.

Incendio en túnel

Un hecho que marcó el plan retorno de este fin de semana festivo en la vía Melgar-Bogotá, que se une con la autopista Sur, fue un incendio que ocurrió en el túnel de Sumapaz, a eso de las 3 de la tarde. Un bus y un automóvil fueron consumidos por las llamas en medio de una falla eléctrica, mientras las autoridades trataban de gestionar el tránsito y la movilidad haciendo desvíos por distintas carreteras.

Conductores que venían de municipios como Girardot, Melgar o Flandes, en el Tolima, tuvieron que esperar más de tres horas. Solo pasadas las 8 de la noche se habilitó el paso por este túnel, pero hubo muchos viajeros que decidieron volver a sus lugares de destino y reprogramar su viaje para ayer

BOGOTÁ

EL TIEMPO