Atentos, conductores: así regirá el pico y placa en Bogotá para el viernes 2 de febrero

Este viernes 2 de febrero de 2024, el pico y placa sigue funcionando en la ciudad de Bogotá.



Esta medida, crucial para la regulación del tráfico y el cuidado del medio ambiente en la ciudad, implica limitaciones específicas tanto para carros particulares como para taxis.

Restricciones de movilidad en la ciudad

Para los carros particulares, el pico y placa del viernes 2 de febrero de 2024 afectará a aquellos vehículos cuyos últimos dígitos de la placa terminen en 1,2,3,4,5.



Los propietarios de estos vehículos deben tener en cuenta que la restricción se aplica en el horario extendido de 6 a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes, abarcando así la mayor parte del día para garantizar una movilidad más fluida y menos congestionada en las calles de la ciudad.



Así será la medida. Foto: Alcaldía deBogotá

Pico y placa para taxis

En cuanto a los taxis, el pico y placa del 2 de febrero también presenta restricciones específicas. Para este día, los taxis con placas terminadas en los números 9 y 0 no podrán circular.



La medida para este sector del transporte público es igualmente válida desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m., abarcando así las horas de mayor flujo de pasajeros y tráfico.



La medida de pico y placa busca no solo mejorar el tráfico en la ciudad, sino también fomentar el uso de medios de transporte alternativos y más sostenibles, como el sistema de transporte público, las bicicletas o incluso la caminata, para distancias cortas.



Pico y placa para taxis. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Así funciona la medida

La medida de pico y placa en Bogotá es una estrategia de gestión de tráfico diseñada para reducir la congestión vehicular en la capital. Se basa en un sistema que restringe la circulación de vehículos de la siguiente manera:

En los días pares hábiles de la semana, se restringe la circulación de vehículos cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En los días impares hábiles de la semana, se aplica la restricción a los vehículos con placas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

