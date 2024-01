¡Pilas! Restricciones de pico y placa en Bogotá para el viernes 19 de enero del 2024

Como parte de la continua implementación del sistema de pico y placa en Bogotá, la Alcaldía de Bogotá ha anunciado las restricciones de circulación para el viernes 19 de enero del 2024.



(Leer más: Falso atleta ataca a mujer en el Parque el Virrey, en el norte de Bogotá: esto se sabe).



En esta jornada, correspondiente a un día impar en el calendario, se aplicarán medidas específicas tanto para vehículos particulares como para taxis, en un esfuerzo por mantener el flujo vehicular eficiente y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Pico y placa para vehículos particulares

Los conductores de carros particulares deben estar atentos a las restricciones que se aplicarán durante este día. Según la normativa vigente, los vehículos cuyo último dígito de la placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán limitación de circulación.



Es fundamental que los conductores planeen sus rutas y medios de transporte alternativos si su vehículo se ve afectado por esta medida.



(Seguir leyendo: En video: el impresionante accidente de tránsito en Suba que involucró a dos policías).



El horario de restricción para los vehículos particulares se mantiene de 6 a.m. a 9 p.m., abarcando así las horas pico de la mañana y la tarde, en las cuales se concentra la mayor cantidad de tráfico en la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

La medida no presenta novedades esta semana. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Pico y placa para taxis

Los taxis no son ajenos a estas medidas. En el caso de los taxis, el pico y placa se aplica de lunes a sábado, incluyendo el viernes 19 de enero. Para esta fecha específica, los taxis con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m.



Es importante que los conductores de taxis y sus pasajeros tengan en cuenta estas restricciones para evitar contratiempos y planificar sus servicios de transporte con anticipación.

🚦¿Has visto que algunos semáforos de Bogotá tienen una cámara negra en la parte superior?



▶️Acá te explicamos cuál es su función y cómo le aportan a la movilidad de nuestra ciudad. #SemaforizaciónInteligente pic.twitter.com/XodKpHno3l — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 16, 2024

Recomendaciones y planificación

Se aconseja a todos los conductores verificar el último dígito de su placa y tener en cuenta estas restricciones antes de salir de casa. La planificación es clave para evitar inconvenientes y contribuir al flujo vehicular óptimo en la ciudad.



La Alcaldía de Bogotá continúa trabajando en pro de mejorar la movilidad y la calidad del aire en la capital colombiana. Estas medidas, aunque pueden representar un desafío para algunos ciudadanos, son esenciales para lograr una ciudad más sostenible y habitable para todos.



(Le puede interesar: Última hora: Rolando González renuncia a la vicepresidencia del Concejo de Bogotá).



En caso de dudas o para obtener más información sobre el Pico y Placa y otras medidas de movilidad en Bogotá, se recomienda visitar la página web de la Alcaldía o contactar con sus oficinas. La cooperación y el compromiso de todos los ciudadanos es fundamental para el éxito de estas iniciativas.

Más noticias

- Ratas en Bogotá: ciudadanos denuncian que roedores incluso estarían en sus casas

- EN VIVO | Movilidad en Bogotá: cierre en autonorte por vehículo que cayó en Humedal

- Muere motociclista por trágico accidente en la vía Cajicá - Tabio

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión del periodista y un editor.