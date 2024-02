¡Evite multas! Así regirá el pico y placa en Bogotá el martes 6 de febrero

Con el inicio del año 2024, los residentes y visitantes de Bogotá deben estar al tanto de las regulaciones vigentes de pico y placa, especialmente ahora que nos aproximamos al martes 6 de enero. Esta medida, esencial para gestionar el tráfico y mejorar la movilidad en la capital, continúa siendo un componente clave en la estrategia de la ciudad para aliviar la congestión vehicular y fomentar un ambiente más limpio.



(Le puede interesar: ‘Reduciremos formas extremas de exclusión social’: Secretaría de Integración).

Estas son las restricciones de la medida

Según la información actualizada, el martes 6 de enero es un día impar. Por lo tanto, la restricción de pico y placa en Bogotá se aplicará a los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Es crucial recordar que esta regulación está en vigor de 6 a.m. a 9 p.m., abarcando así las horas pico de tráfico en la mañana y la tarde.



Para los conductores de taxis, es importante destacar que también están sujetos a la restricción de pico y placa. Los taxis en Bogotá enfrentan restricciones de pico y placa de lunes a sábado de 5:30 a.m. a 9 p.m. En el caso específico del martes 6 de enero, los taxis con placas terminadas en los números correspondientes al día impar también deberán acatar la medida.



(De interés: ‘Las obras del metro van por buen camino, pero no podemos confiarnos’: Carlos F. Galán).

🔔Atención



Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:



🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0



🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/DpLN7PEW34 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 5, 2024

Es esencial para todos los conductores verificar el último número de sus placas y planificar sus viajes en consecuencia para evitar multas o inconvenientes. La medida de pico y placa no solo busca mejorar el tráfico, sino que también promueve el uso de alternativas de transporte como bicicletas, patinetes y el sistema de transporte público, apoyando así la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Pico y placa para taxis

En el caso de los taxis, los vehículos de placas terminadas en 5 y 6 tendrán restricciones en la movilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Pico y placa para taxis. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá mantiene actualizada la información sobre el pico y placa en su página web, ofreciendo una fuente confiable y actual para todos los ciudadanos y visitantes.



Es recomendable mantenerse informado sobre cualquier cambio o actualización futura en las regulaciones de tráfico para asegurar una movilidad eficiente y cumplir con las normativas vigentes.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Cali, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO