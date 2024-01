Evite multas: así regirá el pico y placa en Bogotá el jueves 4 de enero

A medida que la ciudad de Bogotá continúa implementando medidas para mejorar la movilidad y reducir el congestionamiento vehicular, los residentes y visitantes deben estar al tanto de las regulaciones de tráfico vigentes.



El sistema de Pico y Placa, una normativa clave en la gestión del tráfico urbano, establece restricciones específicas para los vehículos en función del último dígito de su placa.

Pico y placa Bogotá

En los días pares, como el 4 de enero, se restringe la circulación de los vehículos cuyos últimos dígitos de placa terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, es importante mencionar que el Pico y Placa no aplica para motocicletas en Bogotá.



Además, la medida de Pico y Placa estará vigente desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m.



Pico y placa para taxis

Los taxis también están sujetos al Pico y Placa. En esta fecha, los taxis con placas terminadas en los números 9 y 0 tendrán restricción del día y no podrán circular desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Así funciona el pico y placa en Bogotá

La medida en la capital del país se rige por el último dígito de la placa y dependiendo si el día es par o impar:

Para los días pares circulan los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Los días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

La Alcaldía de Bogotá continúa promoviendo esta medida con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico, reducir los niveles de contaminación y fomentar el uso de métodos alternativos de transporte, como el uso de bicicletas, patines y el sistema de transporte público.



Se recomienda a los conductores planificar sus viajes teniendo en cuenta estas restricciones. La observancia de estas normas es esencial para el adecuado funcionamiento de la movilidad urbana y para evitar sanciones.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.