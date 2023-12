Pico y placa en Navidad en Bogotá: así funcionará la medida durante el mes de diciembre

Durante la presentación del Plan Navidad de la Alcaldía de Bogotá, que se presentó esta semana, se informó que para este fin de año, la Secretaría de Movilidad confirmó que la medida de pico y placa no se va a levantar durante diciembre de 2023.

Según las autoridades, la medida se mantiene para “minimizar el impacto en la congestión por las obras de la ciudad”. Además, durante los dos puentes festivos también se implementará la medida de pico y placa regional.

“Durante diciembre la Secretaría de Movilidad hará controles especiales al espacio público. En el marco de la estrategia ‘Andenes para Peatones’ se realizarán 43 operativos de control y 10 salidas a campo con el equipo de pedagogía”, agregó la entidad.

Movilidad también informó que durante fin de año también se van a implementar controles en 45 puestos de control, nueve puestos de control de ingresos y salidas de la ciudad, y 36 puntos móviles de control vehicular.

Frente al pico y placa para vehículos particulares, los días pares pueden circular placas terminadas en 6-7-8-9-0 y los impares los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5, de la siguiente manera:

Facebook Twitter Linkedin

La medida que regirá esta semana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Del 1 al 3 de diciembre:

Viernes 1: La restricción aplica para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 2: No aplica

Domingo 3: No aplica

Del 4 al 10 de diciembre:

Lunes 4: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Martes 5: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Miércoles 6: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Jueves 7: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Viernes Festivo 8: No aplica

Sábado 9: No aplica

Domingo 10: No aplica

Del 11 al 17 de diciembre:

Lunes 11: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Martes 12: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Miércoles 13: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Jueves 14: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Viernes 15: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Sábado 16: No aplica

Domingo 17: No aplica

Del 18 al 24 de diciembre:

Lunes 18: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Martes 19: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Miércoles 20: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Jueves 21: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Viernes 22: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Sábado 23: No aplica

Domingo 24: No aplica

Del 25 al 31 de diciembre:

Lunes festivo 25: No aplica

Martes 26: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Miércoles 27: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Jueves 28: La restricción aplica para placas terminadas en 1,2,3,4 y 5

Viernes 29: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0

Sábado 30: No aplica

Domingo 31: No aplica



(Lea también: Caen miembros de peligrosa banda dedicada a robar Rolex en Bogotá).

Pico y placa regional:

Esta medida se aplica durante el último día de los puentes festivos, únicamente en las nueve entradas de la ciudad, así: entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo ingresan a Bogotá los carros con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., entran los que tienen placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recalcó que todos los ciudadanos que tengan quejas sobre algún servicio de taxi, podrán comunicarlo al correo electrónico: contactociudadano@movilidadbogota.gov.co.

REDACCIÓN BOGOTÁ