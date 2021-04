Cómo será el pico y placa en la cuarentena general

Como sucedió el año pasado, en la cuarentena general, la restricción del pico y placa para los vehículos participares seguirá aplicándose en Bogotá.

Cabe recordar que la alcaldía de Bogotá declaró la cuarentena general entre las 12:00 p. m. del viernes 9 de abril y las 4:00 a. m. del martes 13.



Sin embargo, el decreto mediante el cual se estableció la restricción a la movilidad general en la ciudad no levantó el pico y placa para los vehículos particulares el lunes 12 de abril.



En tal sentido, según la Secretaría Distrital de Movilidad, estos automotores, así estén dentro de las actividades exceptuadas, deben cumplir los horarios de la restricción para transitar.



En otras palabras, no podrán circular por las vías de la ciudad entre 6:00 y 8:30 a.m. y de 3:00 a 7:00 p.m. Ese día la medida la deben cumplir los vehículos con placas terminadas en número par.



Igualmente, se mantiene la restricción de circulación para los vehículos de servicio especial.



