Camiones sí tienen pico y placa en Bogotá este sábado, pero con excepciones: detalles

Debido a que la calidad del aire ha mejorado en Bogotá durante los últimos días, la Alcaldía decidió que este sábado 3 de febrero no habrá pico y placa para los vehículos particulares. Sin embargo, la restricción continuará para los camiones o vehículos de carga, solo que no será en toda la ciudad.

(En contexto: No hay pico y placa este sábado en Bogotá: esto fue lo que decidió alcalde Galán).

Pico y placa en Bogotá para camiones este sábado 3 de febrero

Por la alerta ambiental, los vehículos de transporte de carga que sean modelo 2014 o anterior (10 años o más de antigüedad) NO pueden circular de lunes a sábado, dependiendo del número de la placa.

Facebook Twitter Linkedin

El pico y placa para camiones en Bogotá NO rige en la calle 13. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La medida se mantiene vigente este sábado 3 de febrero, como confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

- Las placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) tendrán restricción de 6 a.m. a 1 p.m.

- Las placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) tendrán restricción de 1 p.m. a 8 p.m.

¿En cuáles zonas de Bogotá aplica el pico y placa para camiones?

El pico y placa para vehículos de carga rige en la zona sur occidental de Bogotá.

No aplica para la calle 13, corredor vial por donde transitan gran parte de estos vehículos. Lo anterior, con el objetivo de "garantizar el abastecimiento de mercancías en la ciudad y mitigar el impacto económico de las empresas de transporte de carga", expresó la Alcaldía.

(Además: '30 horas dormido': así empleada doméstica robó a familia tras darles ajiaco en Bogotá).

¿Qué pasa con el pico y placa para los camiones de más de 20 años?

Las restricciones para este tipo de automotores tampoco se levantaron, por lo que estos son los horarios y las placas:

- De lunes a viernes, de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m., no pueden circular los camiones con las placas terminadas en número par.

- Los sábados 3 y 17 de febrero no pueden transitar los camiones con placa par entre las 5 a.m. y las 9 p.m.

- Los sábados 10 y 24 de febrero no pueden circular los vehículos con impar par entre las 5 a.m. y las 9 p.m.

Facebook Twitter Linkedin

Los vehículos de carga tienen pico y placa en Bogotá, dependiendo del modelo y el número de placa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

(Puede ser de su interés: Ojo: esto suben subsidio familiar y cuota monetaria en 2024 de la caja de compensación).

¿Por qué se levantó el pico y placa los sábados para carros particulares en Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la suspensión del pico y placa los sábados para los carros particulares debido al control de los incendios en la ciudad y a la mejora de la calidad del aire.

(Amplíe: No habrá pico y placa este sábado en Bogotá: así queda la restricción para estos días).

"Eso nos permite, a raíz de una reunión que hubo entre expertos de la Secretaría de Salud, de Ambiente, Movilidad, Desarrollo económico, Salud, levantar el pico y placa", reiteró.

La calidad del aire en Bogotá ha mejorado considerablemente.



- Mañana no habrá pico y placa para vehículos particulares.



- La restricción para vehículos de carga de 10 años o más se mantiene únicamente en el sur occidente de la ciudad, donde la calidad de aire todavía no es… pic.twitter.com/18HGZLH2e3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 3, 2024

Las autoridades continuarán monitoreando la calidad del aire para analizar si eliminan las otras medidas que se dispusieron por la alerta ambiental.

También puede ver:

- '¿Necesita sencillo?': video de policía contando plata por el que cayó banda en Bogotá.

- Publican primer Boletín de Deudores Morosos del Estado 2024: así puede revisar si está.

- Ladrón atracó con arma a dos niños que caminaban hacia el colegio en el norte de Bogotá.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS