Pico y placa en Bogotá: la medida para no tener restricción que estudia la Alcaldía

En lo que va del 2024, los bogotanos se han mantenido a la expectativa por lo que pueda ocurrir con el pico y placa durante la actual administración. El alcalde Carlos Fernando Galán, en reiteradas oportunidades, ha dicho que la medida de restricción seguirá tal cual ha venido operando hasta, al menos, el primer trimestre de este año. La idea, han informado desde el Distrito, es que cuando se cumplan los primeros 90 días del año se conocerán las primeras decisiones al respecto, con base en un estudio.



Hasta la fecha, la única variación que ha tenido la medida tuvo que ver con la alerta ambiental zonal que se vivió en Bogotá hace unas semanas, luego de la emergencia por incendios en los cerros orientales y otras partes de la ciudad. En ese entonces, durante un sábado, los propietarios de los vehículos particulares con placa finalizada en 6,7,8,9 y 0 no pudieron hacer uso de sus carros durante la mañana. Después, para el segundo fin de semana en el que se esperaba que rigiera, se levantó la medida temporal por la mejora en la calidad del aire.



Ahora, cuando esta semana ha cobrado eco en varios grupos de movilidad el hecho de que, por la particularidad de que febrero tiene 29 días este año, los vehículos cuyas placas terminan en 6,7,8,9 y 0 no podrán circular ni jueves ni viernes, volvió a crecer la expectativa por los cambios que podrían venir en la medida.



En ese sentido, llamó la atención lo expresado por el alcalde Galán en charla con Yamid Amat en su entrevista para EL TIEMPO. Sobre todo, por su anuncio de que se analizan medidas complementarias. Entre ellas, una que ya fue empleada recientemente.



¿Volverá el carro compartido?

El pico y placa es la principal medida de movilidad en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno y Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

En la entrevista publicada en la edición dominical de este diario, Amat le preguntó a Galán por sus planes para la medida del pico y placa.



Luego de hacer hincapié en que tendrá noticias "al finalizar el primer trimestre de este año", el mandatario fue interrogado por si "reviviría el carro compartido".



"Esa es una opción que está estudiada precisamente en el análisis del pico y placa", respondió de entrada.



Luego, Galán añadió: "Se analiza como medidas complementarias el carro compartido para estar eximido del pico y placa".



"Se está analizando para saber el impacto que eso tendría en la movilidad", complementó.



Así funcionaba la medida en la anterior administración en Bogotá

Aunque no está claro si la propuesta que está en estudio se enmarca en los mismos términos que la medida que ya fue aplicada, en su momento— cobijada en el decreto 208 de 2020—, la idea del carro compartido permitía que no tuvieran restricción de movilidad aquellos vehículos que transportaban en su interior a tres o más personas desde un mismo punto de inicio y hacia un mismo destino.



En su momento, la entonces secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, le dijo a EL TIEMPO que se levantaba el carro compartido porque "la medida no estaba siendo efectiva, se estaba cargando mucho la ciudad con más vehículos y una ocupación que no era funcional... lastimosamente el beneficio no se cumplía, la gente se inscribía en esta medida y solo iba una persona, no se estaba haciendo uso racional del vehículo".

