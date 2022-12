Como es usual cada final de año, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la gerencia de TransMilenio anunciaron importantes cambios para la movilidad de la ciudad capital durante todo el 2023.



Entre estas nuevas disposiciones se estipulo un nuevo esquema de pico y placa (Pyp), incremento en las tarifas de los pasajes del sistema masivo de transporte, ajustes en los precios de las tarifas de taxis, anulación del carro compartido y una nueva tabla de precios para quienes desean pagar el pico y placa solidario que los exime de la restricción por el periodo de tiempo adquirido.



Según la cartera de Movilidad de la capital, con la nueva distribución del flujo de carros en las calles “también se busca ofrecer diversidad en las posibilidades de circulación durante todo el año para el parque automotor en el Distrito que se espera crezca en 2,9 por ciento durante 2023”, señalaron.

¿Cómo funcionará?

La secretaría de Movilidad, Deyanira Ávila, explicó que el nuevo esquema de pico y placa comenzará a regir a partir del 10 de enero y que cambiará cada cuatro meses de acuerdo a las disposiciones de la cartera de movilidad de Bogotá y al comportamiento de la movilidad de acuerdo a las nuevas medidas.



En ese sentido, entre enero y abril de 2023, el grupo de placas restringidas se distribuirá de la siguiente manera: en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares podrán circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.



La restricción se mantendrá en los mismos horarios en la que ha venido funcionado durante el último año; es decir, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.



Ávila, explicó que esta medida tiene como finalidad mitigar los altos niveles de congestión en la ciudad que son causados en un 30 por ciento por los más de 1.000 frentes de obra que hay en Bogotá, el mal estado de algunas zonas de la malla vial, la alta siniestralidad y el mal parqueo en vía y la ocupación indebida del espacio público.

La multa por mal parqueo puede superar los 500.000 pesos o más si se suman gastos extras. Foto: Mauricio Moreno

“Tenemos proyectado en 2023 un incremento del 12 por ciento en nuestro plan de obras y eso nos obliga a hacer más de 59.500 Planes de Manejo y a tomar las medidas que estamos comunicando. Esto significa que tenemos que hacer una serie de restricciones, redistribución de rutas y algunos cierres para poder hacer todo el plan de infraestructura de la ciudad”, explicó Ávila.



Sin embargo, la medida del pico y placa no cayó en gracia entre los analistas. De acuerdo con Ómar Órostegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, "quitar la opción del carro compartido y mantener la restricción del pico y placa todo el día es un error", pues según el experto, esto podría crear un incentivo "perverso" para la compra de un segundo vehículo en los hogares que si usaban la opción del carro compartido.



Por otro lado, Stallin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, considera que, aunque las medidas son bien intencionadas, lo cierto es que los problemas de movilidad de la ciudad no se resolverán hasta que terminen las obras que están en curso.



“La medida del pico y placa por si sola no descongestiona la ciudad. Bogotá tendrán un alivio en la congestión en el mediano plazo cuando se implemente las líneas de metro y se termine de construir las troncales de TransMilenio”, aseguró Rojas



Pero también, fue enfático en decir que, mientras tanto, las medidas anunciadas por la Alcaldía solo despertarán un espejismo que chocará con la realidad en febrero, cuando los colegios y trabajadores empiecen en forma sus actividades.

La norma vigente

Es importante aclarar que las nuevas disposiciones de la secretaría de Movilidad no comenzarán sino hasta el próximo 10 de enero, teniendo una semana de pedagogía, en la que los conductores podrán adaptarse al nuevo modelo de restricciones de la ciudad.



Durante los ocho días que quedan de diciembre y hasta el puente festivo de Reyes en 2023, las normas de movilidad seguirán operando como lo hicieron durante todo el 2022; es decir, se mantiene el pico y placa por días según el último dígito de la placa.



Ahora, hay que tener claro, que el permiso de circulación para la opción de carro compartido solo estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre a la media noche. Esta, es la única de las medidas vigentes hasta ahora que se acabarán antes del 10 de enero.

Incumplimiento castigado

Una de las grandes modificaciones para el próximo año es que el permiso de circulación para carro compartido quedará eliminado pues, según la administración Distrital, durante el año se logró identificar que fueron muchas las personas que se acogieron a la excepción y no cumplieron la regla de llevar tres o más personas en su vehículo.



Según el análisis que determinó la eficacia de la medida, durante lo que va del 2022 se han impuesto 981 comparendos por incumplimiento de las medidas asociadas a movilidad compartida; además, se denotó un alto flujo de solicitudes para este tema que llegaron a las 148.144 por semana, aproximadamente, lo que igual, estaría teniendo un impacto negativo en la movilidad de la ciudad.

Las nuevas tarifas

Así quedará el valor del pasaje de TransMilenio y del SITP en 2023. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pero la lista de cambios sigue, las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público Sitp y el servicio de taxis también serán ajustadas el próximo año teniendo en cuenta el incremento que tendrá el salario mínimo y el Índice de Precios al Consumidor que hasta noviembre fue de 12,53 por ciento.



Así las cosas, la cartera de Movilidad y TransMilenio anunciaron que las tarifas del servicio quedarán de la siguiente manera: a partir del 10 de enero de 2023 el valor del pasaje para el componente troncal, es decir biarticulados de TransMilenio, será de 2.950 pesos; mientras que el del componente zonal, de Sitp, será de 2.750 pesos. Ambos subieron 300 pesos.



Los valores del pico y placa solidario para la vigencia del próximo año quedaron asignados así: el pago para la emisión de un permiso diario será de 58.178 pesos, para el permiso mensual es de 464.974 pesos y, por último, quienes deseen un permiso anual deberán pagar la suma de 2’325.095 pesos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

