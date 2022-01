Bogotá comenzó este martes 11 de enero la implementación de un nuevo horario de pico y placa: ahora irá de 6 a.m. a 9 p.m.



La medida ha generado todo tipo de reacciones entre los ciudadanos. Para entenderlo mejor, el noticiero CM& contrató la realización de una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para que los bogotanos respondieran una pregunta:



'Desde el próximo 11 de enero, el pico y placa en Bogotá será extendido entre seis de la mañana y nueve de la noche, está usted de acuerdo con esa medida?'

En general, de las 200 personas que respondieron la encuesta, el 73 % aseguraron estar de acuerdo con el nuevo horario de pico y placa; mientras el 25 % dijo no esta de acuerdo.



Pero, además, la encuesta desagregó datos por estrato. Y este fue el resultado:



Estrato bajo: 80 % Sí – 19 % No



Estrato alto: 69 % Sí – 31 % No



Estrato medio 67 % Sí – 29 % No

¿Por qué se extendió el pico y placa en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad han argumentado que, durante el 2022, la ciudad llegará a tener más de 500 frentes de obra abiertos. Por tanto, indican, será clave organizar mejor la movilidad motorizada individual, que es la que ocupa más espacio en las vías.



"Vamos a tener unas obras de infraestructura muy fuertes y necesitamos modificar la forma como usamos el carro particular. Por eso la invitación a la ciudadanía es a que entendamos que Bogotá no puede seguir recibiendo todos los años 75.000 carros nuevos y no podemos seguir con una tasa de ocupación de los carros de 1,2 personas. No podemos seguir pretendiendo que todos nos movamos en nuestros carros solos y en las horas pico. El problema no son los carros, sino el uso que les damos", aseguró, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, el saliente Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



A su vez, este martes, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado para elegir la movilidad compartida como una alternativa: "Hoy inicia la era de la movilidad compartida y la movilidad inteligente en Bogotá. La movilidad compartida nos va a permitir lo que tuvimos ayer, menor accidentalidad, mejor movilidad. La movilidad organizada, compartida e inteligente nos mejora la vida a todos".



No obstante, analistas de movilidad han manifestado sus reservas frente a la medida. Ese es el caso de Juan Pablo Bocarejo, exsecretario de Movilidad, quien asegura que el horario podría terminar con más vehículos en las horas pico y con el estímulo a la compra de un segundo carro.



"El aumento del período de pico y placa no reduce el número de vehículos circulando. Al contrario, con el estímulo adicional de pagar por la exención de pico y placa y la posibilidad de que circulen vehículos en car-pooling, se tendrán más vehículos en ese período. El impacto de un vehículo adicional en las vías saturadas en los períodos pico generará un fuerte impacto negativo sobre las bajas velocidades actuales. Segundo, aunque se reducirá en el corto plazo el tráfico en el período valle, que hoy no tiene restricción, se generará un estímulo mayor por acceder a un segundo vehículo, por lo general usado, o una moto, que pueden llegar a afectar, por un lado, la calidad del aire y, por otro, la seguridad vial", escribió Bocarejo, en una columna de opinión, publicada en este diario.

Algunos datos de la ficha técnica de la encuesta...Ficha técnica:

​Realiza: Centro Nacional de Consultoría

Contrata; CM&

Universo en estudio: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá

Diseño de muestreo: probabilístico estratificado con selección de encuestados por muestreo aleatorio simple. Cada estrato socioeconómico es un estrato estadístico. En cada estrato estadístico se seleccionaron encuestados a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar.

Tamaño de la muestra: 200 casos

Margen de erro: Margen de error del 7 % y 95 % de confianza

