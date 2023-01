Se cumplen tres semanas de la entrada en funcionamiento del nuevo esquema de rotación del pico y placa en Bogotá, modificación que, según la administración distrital, tiene como finalidad mitigar los altos niveles de congestión en la ciudad, y hoy, a partir de datos de la Secretaría de Movilidad, se evidencia una leve mejoría con respecto a meses como noviembre.



EL TIEMPO realizó una comparativa de las velocidades promedio en los 14 corredores viales principales de la ciudad en los meses de noviembre y diciembre con los datos de las dos primeras semanas de la medida.



En noviembre de 2022, cuando funcionaba el esquema par-impar de placas, la velocidad promedio en los 14 principales corredores viales de la capital fue de 23,83 kilómetros por hora. En ese mes, la calle 26 fue la vía con mejores resultados en esta medición con una media de 36,1 kilómetros por hora, mientras que la avenida Caracas fue la de menor fluidez en términos de congestión con 17 kilómetros por hora.



En diciembre, como viene siendo costumbre, la velocidad promedio mejoró, en parte por la temporada de vacaciones. Durante ese mes, la media llegó a 24,87 kilómetros por hora y vías como la Autonorte o la carrera 7.ª presentaron mejoría por encima del 12 por ciento.



Con la llegada del nuevo esquema de rotación por grupos de placa, la Secretaría de Movilidad anunció que el objetivo era reducir en un 30 por ciento la congestión en la ciudad y que el modelo iría rotando cada cuatro meses con base en los análisis de los resultados, medida que días después cambió con la publicación del decreto 003, en el que quedó estipulado que dichas modificaciones se podrían anunciar con 10 días de antelación.



“Es de destacar que durante los primeros cinco días con este pico y placa, la velocidad promedio en los 14 corredores de Bogotá fue de 27 kilómetros por hora, lo que representa un aumento en 14 por ciento respecto a la semana del 11 al 17 de enero de 2022”, explicó la entidad al final de la primera semana de la medida.



Sin embargo, al revisar los datos proporcionados por la secretaría de las dos primeras semanas de la medida (del 10 al 20 de enero de 2023), el promedio fue de 23,96 kilómetros por hora, solo 0,55 por ciento más rápido que en noviembre y 3,66 por ciento más lento con respecto a diciembre, cuando la media era de 24,87 km/h.



Arranca el pico y placa con sanciones económicas. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Vías principales



Durante el análisis realizado en noviembre, las vías más congestionadas en la ciudad eran la avenida Caracas, con velocidades promedio de 17,3 entre la calle 80 y la vía al Llano y de 16,7 en sentido contrario. Un mes después, en la muestra de diciembre, la media general de esa avenida era de 18,25.

Para la última muestra se evidenció un decrecimiento en velocidad de circulación de los vehículos al quedar en 16,55 kilómetros por hora. Un fenómeno similar se evidencia en la calle 26 (la vía con menor congestión en la capital), donde en noviembre se circulaba a 36 kilómetros por hora; en diciembre, a 38 y entre el 10 y el 20 de enero, a 29.



“Es preocupante lo que ocurre en la 26 (...). Es un ejemplo que confirma que las obras causan congestión y estas medidas no afectan esta causa”, dijo José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional.



Pese a esto, se evidencia mejoría en otros 11 corredores, siendo la calle 13 y la avenida Ciudad de Cali los de mayor porcentaje de aumento. En la primera, la diferente entre noviembre y diciembre fue de 4,92 kilómetros por hora, esto equivale a una mejoría del 26,74 por ciento.



“Se nota mucho en la entrada porque la salida sigue siendo bastante complicada, bastante trancón y casi ningún policía evitando que las flotas se queden estacionadas”, señaló Marina Arango, residente del municipio de Funza y usuaria de la vía.

La otra avenida con avances en términos de descongestión es la carrera 86 o Ciudad de Cali, arteria clave para conectar el norte y el sur de la ciudad. Esta vía tuvo 17,3 en noviembre, 1,65 en diciembre y desde la aplicación de la nueva medida tiene 21,8 kilómetros por hora de promedio.



Este caso es llamativo porque, al igual que en la avenida 68, la vía presenta grandes tramos con obras: allí se construye la troncal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali.



Justamente, la avenida 68 es una de las más beneficiadas con la medida. Allí, como lo reseñó EL TIEMPO en un informe del 15 de enero, se viene evidenciando menor congestión desde noviembre gracias a los 176 planes de manejo de tránsito que está aplicando el Instituto de Desarrollo Urbano, a cargo de la obra de la troncal alimentadora del metro.



“Estas cifras en promedio reflejan un aumento marginal (no tan significativo). El aumento de velocidad por encima del promedio está en vías de mediano tráfico como la avenida Ciudad de Cali, pero no en las vías principales como Autonorte, la 68, la avenida Suba o la Boyacá”, agregó el experto.

Análisis diario



Durante la primera semana de la medida —entre el 10 y el 13 de enero—, la velocidad promedio siempre estuvo por encima de los 23 kilómetros por hora. El día con mejor comportamiento durante ese periodo fue cuando empezó a regir la medida.



La segunda semana, con la llegada de los viajeros y el ingreso de algunos colegios, se evidenció una reducción en los registros de velocidad. Por ejemplo, el jueves 19 de enero el promedio fue de 21,66 kilómetros por hora, con situaciones críticas como en la avenida Caracas en sentido norte-sur, que registró ese día apenas 11 km/h.



“Es muy temprano para juzgar la eficacia de la medida pues enero es un mes atípico, por lo tanto los promedios no evidencian el impacto del pico y placa. (...) Habría que analizarlo con la información de febrero, cuando entren colegios”, señaló Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

Permisos



Uno de los datos que deja la aplicación del nuevo pico y placa es que ya se han tramitado un total de 109.630 permisos con el pico y placa solidario. Estos equivalen a 95.756 permisos diarios, 8.303 mensuales y 5.571 semestrales. Esto representa un recaudo de más de 25.000 millones de pesos.



“Creo que la medida ha sido buena para el Distrito pues aumentó considerablemente el recaudo vía pico y placa solidario. Seguramente, también habrá sido buena para la venta de carros híbridos en enero”, concluyó Oróstegui.



Finalmente, el incumplimiento de la medida deja una cifra de 1.058 multas impuestas.



CAMILO A. CASTILLO

PERIODISTA DE MOVILIDAD

​REDACCIÓN BOGOTÁ