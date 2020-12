Ahora que hay pico y cédula, ¿se levantará el pico y placa en Bogotá?

Con el regreso del pico y cédula a Bogotá, que regirá hasta el 15 de enero y regulará los aforos de comercios y de puntos de trámites, hay quienes se preguntan si se mantendrá el pico y placa.



Después de todo, muchos ciudadanos han manifestado que las medidas se cruzan y, por eso, pese a tener la opción de un vehículo, terminarían teniendo que usar taxi, transporte público o movilidad peatonal para hacer ciertas compras y trámites.



Por ejemplo, si es 21 de diciembre y usted tiene placa vehículo de placa par, puede salir a conducir; pero si su cédula es impar, esto le impide entrar a establecimientos de comercio ese día. Es decir, tiene su carro, pero no puede entrar al supermercado.



Y, de por sí, descifrar qué hacer cuando las medidas se cruzan es bastante confuso.

Aunque inicialmente, el Distrito había descartado levantar el pico y placa en diciembre, parecen estarlo reconsiderando.



Este martes, el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, le confirmó a Citytv que se evalúa si es posible levantar el pico y placa. “Estamos analizando si después del 24 de diciembre, tipo 26 de diciembre, hasta la primera semana de enero lo podemos levantar, teniendo en cuenta que hay otro tipo de restricciones de la circulación de personas”, aseguró Estupiñán.

Por lo pronto, hay pico y placa. Pero, hay un plan B al que usted podría acudir para evitarse el cruce de normas.



Esto es acudir a la excepción de 'carro compartido' que funciona así:



¿Cuántas personas deben ir?

Para no tener pico y placa, en el carro deben ir mínimo tres personas (pero pueden ser más). En la cuenta, incluya al conductor.



¿Los bebés y niños cuentan o no cuentan como pasajeros para el cupo?

Sí, en la cuenta de las tres personas (o más) se incluyen bebés, niños y personas de todas las edades.



¿Las mascotas cuentan como pasajeros para el cupo?

No. Las mascotas no son consideradas como un pasajero para completar el cupo y conseguir la excepción.



¿Qué otros requisitos debo cumplir?



- No tener comparendos pendientes. Estar a paz y salvo.



- Tener vigente el Soat.



- Tener vigente el certificado de la Revisión Técnico-Mecánica.



- Portar siempre los documentos vigentes del conductor y del vehículo: licencia de conducción y tarjeta de propiedad.





¿Siempre debemos ir todos los pasajeros?

Sí, el uso de carro compartido debe ser de principio a final del viaje. Es decir, no puede salir el cupo completo e irse bajando en el camino.



¿Tengo que inscribirme? ¿O puedo salir con mi cupo y ya?

Para quedar exento de pico y placa por carro compartido, debe inscribirse aquí (le aparecerá un video que debe ver hasta el final para acceder al sistema de registro)



El sitio web le pedirá unos datos muy sencillos que serán eliminados cada fin de semana.

¿Cada cuánto debo registrar el uso de carro compartido?



Una vez por semana.



¿Cómo saber si ya me aprobaron la exención?

Ingrese a este link e ingrese sus placas (sin espacios).



Si usted recibió la aprobación, debería ver este mensaje: El vehículo consultado se encuentra ACTIVO por la causal de Vehículos con tres (3) o más personas en el registro de vehículos excentos de la restricción de circulación vial en Bogotá D.C.

BOGOTÁ