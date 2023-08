La velocidad en los principales corredores de Bogotá mejoró en 4,8 %, gracias a la rotación de los dígitos que se aplicó a la medida de pico y placa desde el pasado 10 de enero, permitiendo transitar a los ciudadanos en un promedio de velocidad de 23,2 km/h.

A pesar de los 641 frentes de obra que hay actualmente, la velocidad mejoró. En el 2021, la ciudad tuvo un promedio de 183 frentes de obra y en el 2022 se pasó a un promedio de 627, sin embargo, la velocidad ha sido mayor durante este año.

“La rotación del pico y placa funciona. Durante el primer semestre de este año se logró la reducción de la congestión vehicular del 6,8 % y que la ciudadanía se movilice con mayor velocidad, a pesar que durante este año se cuenta con más frentes de obra en Bogotá, comparado con el año pasado”, informó la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila.

Facebook Twitter Linkedin

El pico y placa no presenta novedades esta semana. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En la hora pico de la mañana, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., se presentó un aumento en la velocidad promedio de 5,9 %, con una velocidad promedio de 22,8 km/h. Asimismo, la secretaria de Movilidad afirmó que “con esta medida de gestión no sólo se mejoran los desplazamientos de los ciudadanos, también se genera un uso racional del vehículo particular, lo que permite aportar a la movilidad en medio de tantas obras en la ciudad y a la calidad del medio ambiente” destacó la secretaria Deyanira Ávila.

Teniendo en cuenta los buenos resultados que ha dejado la medida, ésta no rotará más durante este año. Se continúa de la siguiente forma: los días impares pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 y en los días pares los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.



Este pico y placa ha permitido beneficiar la calidad del aire, teniendo en cuenta que circulan menos vehículos, así mismo se redujo la emisión del material particulado proveniente de los vehículos en un 1,2 %.



En Bogotá, según la Encuesta de Movilidad 2019, al día se realizan más de 13 millones de viajes, de los cuales el 41,4 % se realizan en transporte público, principalmente en TransMilenio (18 %), este comportamiento sigue predominando, teniendo en cuenta que las validaciones al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP presentó un incremento del 9,7 %, visibilizando que los ciudadanos se movilizan principalmente en medio de transporte más sostenibles.



Desde el 17 de enero, fecha en la que iniciaron las sanciones económicas por infringir la medida, al 30 de junio se impusieron 10.558 comparendos.

REDACCIÓN BOGOTÁ