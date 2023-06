Si se va a movilizar este viernes 16 de junio en Bogotá, le contamos cómo aplicará la restricción de pico y placa este día y durante el fin de semana, cuando seguramente varios vehículos estarán saliendo de la ciudad en el plan éxodo por el puente festivo.

La restricción de pico y placa para vehículos particulares tuvo novedades durante la semana y ha venido funcionando desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Así aplicará la medida de pico y placa. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Según lo indica la Alcaldía de Bogotá, los carros pueden circular los días pares si su placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0; por otra parte, en días impares se movilizan los vehículos cuya placa finaliza en 1, 2, 3, 4 y 5.



(Puede leer: Avanza el proyecto que reactivará los corredores férreos de Cundinamarca y el país).



Así las cosas, la restricción de este viernes 16 es para los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.



Según información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, el sábado 17 y el domingo 18 no aplica la medida. Además, el lunes 19 de junio, por ser festivo, aplica el pico y placa regional.



(Además: Citaron a 3.000 personas al tiempo en la Secretaría de Movilidad por error de sistema).



Por otra parte, la restricción del viernes para taxis aplica para aquellos con placas terminadas en 3 y 4. Además, el sábado 17 no se podrán movilizar los que tengan placas terminadas en 5 y 6. El domingo y lunes no aplica.



Recuerde que si desea quedar exento de esta medida en la capital, puede registrarse en el pico y placa solidario, que le permite a los vehículos inscritos circular sin ninguna restricción.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

