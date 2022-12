A partir de 2023 Bogotá tiene un nuevo modelo de pico y placa, por lo que los días impares podrán circular los vehículos terminados en 1-2-3-4-5 y en los días pares aquellos terminados en 6-7-8-9-0; esto de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Deyanira Ávila, secretaria de movilidad de Bogotá, explicó que se tomó esta decisión, pues es una medida que lleva 24 años en la ciudad, pero hace 10 no se renovaba y con el plan ambicioso de obras que se llevará a cabo ya era necesario.



“De esta manera también garantizamos un poco de equidad con las placas impares porque cuando caían los días 31 o 1 se veían impactadas. Era una solicitud de la ciudadanía”, aseguró a EL TIEMPO.



¿Qué pasará con las motocicletas?

EL TIEMPO también consultó a la secretaria si se ha contemplado que el pico y placa también aplique a las motos, ante lo que Ávila respondió:



“Hemos verificado diferentes análisis y lo que queremos es que se use con mayor racionalidad el vehículo. Los carros tienen capacidad de carga de cinco pasajeros y las motos solo tienen dos, y efectivamente están cumpliendo con su capacidad; lo que queremos es optimizar el uso del espacio”.



Así las cosas, dejó claro que “por el momento estamos trabajando medidas para los carros y no tenemos contempladas medidas para las motos en Bogotá”.



Recuerde que la semana del 10 al 16 de enero será considerada de pedagogía, por lo que aún no habrá sanciones en caso de no cumplir con la medida de pico y placa.

