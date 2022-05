La medida de pico y placa para vehículos en Bogotá rige en jornada completa, en los horarios de 6 a. m. a 9 p. m. Tenga en cuenta cómo funcionará esta medida el último día del mes de mayo.



Para este martes 31 de mayo, la medida restringe la movilidad de vehículos particulares cuya placa termina en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. En el caso de los taxis, es para placas terminadas en 9 y 0.



Cabe resaltar que la norma en el caso de los taxi, empieza a regir a las 5:30 a.m. y termina a las 9:00 pm, es decir, media hora antes que los vehículos particulares.



Quienes deseen registrar sus vehículos para ser parte del listado de excepciones pueden hacerlo en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/registro_restriccion_vehicular.



Tenga en cuenta que los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; y en días impares, no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



REDACCIÓN BOGOTÁ

