El pico y placa es una iniciativa reglamentada en el Decreto 515 de 2016, que tiene como objetivo tomar medidas de ordenamiento del tránsito de vehículos de transporte público y particulares en las vías de la capital.

La medida aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo. La restricción no funciona los sábados y domingos.



De acuerdo con lo anterior, los vehículos cuya placa termine en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán circular este viernes 10 de marzo en las calles de Bogotá.

#BogotáSeLaJuegaPorLasMujeres y le apuesta a la equidad de género con más de 3.000 conductoras frente al timón en el transporte público.💜



▶️Así conmemoramos su día y reconocimos su esfuerzo y compromiso con la ciudad:👇 pic.twitter.com/qqQO1eLBCx — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) March 9, 2023

Es importante recordar que hoy y mañana aplica la restricción de parrillero hombre en la ciudad. La medida irá desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m..

Susana Ribero Duarte

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO