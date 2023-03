El pico y placa es una iniciativa reglamentada en el Decreto 515 de 2016, que tiene como objetivo tomar medidas de ordenamiento del tránsito de vehículos de transporte público y particulares en las vías de la capital.

La medida aplica de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo. La restricción no funciona los sábados y domingos.



De acuerdo con lo anterior, los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular este miércoles 9 de marzo en las calles de Bogotá.

✨@SectorMovilidad te invita a unirte a la campaña '#NoMásMuertesEnLasVías'



Todos somos actores viales y tenemos un rol muy importante para cuidar nuestra vida y la de los demás. ¡Conduce con precaución!



Conoce todos los detalles aquí:➡️ https://t.co/ZIeJLGLtxt pic.twitter.com/jNDHAztIRe — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) March 7, 2023

Es importante recordar que hoy arranca la restricción de parrillero hombre en la ciudad. La medida irá desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de este jueves, viernes y sábado.

Más noticias

Tramo de la avenida 68 será cerrado por año y medio a vehículos particulares



Petro ya había ordenado investigar a su hijo cuando era alcalde de Bogotá



Homicidios en Bogotá: disputa entre bandas es la causa del repunte



Susana Ribero Duarte

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO