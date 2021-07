Así funcionará el pico y placa en Bogotá este miércoles 7 de julio

Este miércoles 7 de julio seguirá vigente la medida del pico y placa en la ciudad de Bogotá.



En la capital, el pico y placa para los vehículos particulares funciona de lunes a viernes en dos horarios.



En el horario de la mañana, los vehículos a los que les aplica esta medida no pueden circular entre las 6 a.m y las 8:30 a.m.



(Lea también: ¡Pilas! Estos son los cortes de agua en Bogotá para este 7 de julio)

Mientras que en las tardes, la restricción a la movilidad de los vehículos particulares aplica desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m. Estas restricciones no aplican los fines de semana y los festivos.



La restricción a la movilidad se aplica dependiendo del último dígito de la placa de su carro. También dependiendo del día.



Así, los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares.



Entonces, este miércoles 7 de julio, día impar, no podrán circular en la ciudad en los horarios antes mencionados aquellos vehículos cuya placa termine en 1,3,5,7 y 9.



(Le puede interesar: Abecé del cobro por uso del espacio público a negocios)

Facebook Twitter Linkedin

Los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares. Foto: Milton Díaz

En el caso de los taxis, la medida no funciona de la misma forma. Para estos vehículos públicos, el pico y placa inicia a las 5:30 a.m. y finaliza a las 9 p.m., cubriendo casi toda la jornada.



En este caso, este miércoles, no podrán circular aquellos taxis cuya placa termine en 7 y 8.



Recuerde que si incumple la norma del pico y placa puede recibir sanciones monetarias que se acercan a los 500 mil pesos. Además, puede enfrentarse a la inmovilización de su vehículo.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Seis policías de tránsito capturados por tortura a ladrón en Bogotá

Denuncian amenazas de conductor adscrito a aplicación