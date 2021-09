Este es el pico y placa en Bogotá para este jueves

La medida de pico y placa continúa con normalidad en Bogotá, excepto para los vehículos del SITP, pues debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia estos carros de transporte público no tienen ninguna restricción para circular.



Así las cosas, los particulares que no podrán movilizarse entre las 6:00 a. m a 8:30 a. m. y las 3:00 p. m. a 7:30 p. m. serán las placas terminadas en número par.



Los vehículos con placa terminada en 0 - 2 – 4 – 6 – 8 no podrán circular en el horario ya mencionado, de lo contrario, tendrán que pagar una multa de 438.000 pesos.



Además, la restricción también aplica para los taxis con placas finalizadas en 5 y 6, y los vehículos de transporte especial terminados en 7 y 8.



Recuerde que los únicos exceptos de esta medida son los carros eléctricos e híbridos, el personal de salud y quienes se acogieron al denominado pico y placa solidario.

