Tome nota: así funcionará el pico y placa en Bogotá este 15 de julio

El pico y placa es una medida que se establece para descongestionar el tráfico en la capital del país y en otras ciudades principales de Colombia.



En el caso de Bogotá, la restricción vehicular se aplica durante los cinco días hábiles de la semana, es decir, de lunes a viernes.

En la capital se manejan dos horarios: uno en la mañana y otro en la tarde.



En el horario de la mañana, la medida se establece desde las 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. Por otro lado, en el horario de la tarde, va desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m.



Incumplir la norma puede generarle una multa. Foto: iStock

Cabe resaltar que el pico y placa se determina por el último dígito de la placa de su carro y por la fecha. Es decir, los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares.



Ahora bien, en el caso de este jueves 15 de julio, día impar, no podrán circular los vehículos terminados en 1,3,5,7 y 9.



Por otro lado, para los taxis la restricción se aplicará en las placas terminadas en 1 y 2.



Es importante recordar que los taxistas con pico y placa no pueden circular por las calles de la capital durante todo el día, es decir, desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m.



Por último, recuerde que incumplir la medida de restricción vehicular puede generar una multa cercana a los 500 mil pesos. Incluso, se puede enfrentar a la inmovilización de su vehículo.

