¡Pilas! Este es el pico y placa en Bogotá para este miércoles

La restricción de pico y placa continúa con normalidad en Bogotá, excepto para los vehículos del SITP, pues para estos vehículos no aplica esta medida debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.



Así las cosas, los particulares que no podrán movilizarse entre las 6:00 a. m a 8:30 a. m. y las 3:00 p. m. a 7:30 p. m. serán las placas terminadas en número impar.



Los vehículos con placa terminada en 1 - 3 – 5 – 7 – 9 no podrán circular en el horario ya mencionado, de lo contrario, tendrán que pagar una multa de 438.000 pesos.



Además, la restricción también aplica para los taxis con placas finalizadas en 3 y 4, y los vehículos de transporte especial terminados en 5 y 6.



Recuerde que los únicos exceptos de esta medida son los carros eléctricos e híbridos, el personal de salud y quienes se acogieron al denominado pico y placa solidario.

