Pilas, este es el pico y placa en Bogotá para el viernes 15 de marzo de 2024

En la ciudad de Bogotá, la medida de pico y placa continúa siendo un esfuerzo constante para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en las calles de la capital colombiana.

Con el fin de adaptarse a las dinámicas urbanas y responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos, la Alcaldía de Bogotá ha anunciado las regulaciones actualizadas de pico y placa para el viernes 15 de marzo de 2024.

Pico y placa en Bogotá para el viernes 15 de marzo

Para el día viernes 15 de marzo, los vehículos particulares cuyo último dígito de la placa termine en 6, 7, 8, 9, y 0 tendrán restricción de circulación, siguiendo la rotación establecida para los días impares.

La regulación estará en vigor desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., manteniendo el horario extendido que busca maximizar el impacto positivo en la movilidad de la ciudad.

Pico y placa para taxis



Los taxis en Bogotá no son ajenos a las medidas de pico y placa. Para este sector, la restricción también aplicará el viernes 15 de marzo, donde los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 no podrán circular desde las 5:30 a.m. hasta las 9 p.m., manteniendo el compromiso de la ciudad con una movilidad más sostenible y eficiente.

Así funciona el pico y placa de Bogotá



La medida de pico y placa en Bogotá es una estrategia de gestión de tráfico diseñada para reducir la congestión vehicular en la capital. Se basa en un sistema que restringe la circulación de vehículos de la siguiente manera:

En los días pares hábiles de la semana, se restringe la circulación de vehículos cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5.

En los días impares hábiles de la semana, se aplica la restricción a los vehículos con placas que terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

El incumplimiento de esta medida puede traer consigo sanciones económicas, como la imposición de una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, junto con la inmovilización del vehículo.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.