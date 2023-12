Atentos: así regirá el pico y placa en Bogotá para el miércoles 27 de diciembre

En la constante búsqueda por mejorar la movilidad y la calidad del aire, la ciudad de Bogotá implementa el pico y placa. Este miércoles 27 de diciembre de 2023, la capital colombiana enfrentará otro día bajo esta normativa, esencial para gestionar el flujo vehicular en una de las ciudades más densamente pobladas de América Latina.



La medida, que se ha convertido en un componente clave de la política de transporte de Bogotá, busca aliviar la congestión en las vías, promoviendo así una movilidad más ágil y reduciendo el impacto ambiental causado por las emisiones de los vehículos.

Regulaciones para vehículos particulares: lo que debe saber

Para los vehículos particulares, el pico y placa del miércoles 27 de diciembre restringirá la circulación de aquellos cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Estas restricciones, que forman parte de un esfuerzo mayor para descongestionar las calles bogotanas, requieren que los conductores planifiquen sus viajes con anticipación y consideren alternativas de transporte.



La medida se aplicará desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, horario en que los carros con placas terminadas en los dígitos ya nombrados no podrán circular por las calles de la capital colombiana.



El pico y placa no solo busca disminuir los embotellamientos, sino también fomentar el uso del transporte público y otros medios de transporte sostenibles, como bicicletas y caminatas, contribuyendo así a una ciudad más habitable y menos contaminada.

La medida que regirá esta semana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Pico y placa para taxis



En cuanto a los taxis, el pico y placa del miércoles establece restricciones para aquellos con placas terminadas en 5 y 6. Las restricciones estarán en vigor a partir de las 5:30 a. m. hasta las 9 p. m.



Los conductores de taxis deben estar al tanto de estas restricciones para evitar sanciones y planificar sus jornadas laborales acorde a la normativa. Para los pasajeros, es importante tener en cuenta estas restricciones al momento de solicitar un servicio de taxi, especialmente durante las horas pico.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO