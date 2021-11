¡Ojo! Este es el pico y placa en Bogotá para el miércoles 17 de noviembre

La medida de restricción de circulación de vehículos en la capital continua. Para el miércoles 17 de noviembre los vehículos particulares con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7, 9), no podrán circular desde las 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



El pico y placa para los taxis aplicará a las placas terminadas en 5 y 6. La restricción será desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Asimismo, los vehículos de transporte público colectivo con placas terminadas en 2 y 4 no podrán circular.



Recuerde que aquellos conductores que no cumplan con la restricción podrían asumir una multa de 477.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

