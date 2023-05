Con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental y la congestión vehicular en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá estableció el pico y placa, una medida en la que los vehículos particulares pueden movilizarse por la ciudad dependiendo de los últimos dígitos en los que termina su placa.

La medida seguirá aplicando sin novedades de la siguiente manera: los días pares pueden circular los vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0 y los días impares, los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

(Lectura sugerida: Alertan presuntas irregularidades en contratos de parques en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Carril exclusivo para rutas escolares en la autopista norte. Foto MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Con esto en mente, este martes 23 de mayo tienen restricción los carros particulares cuya placa finalice en 6 - 7- 8- 9 y 0 entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m.



Por otro lado, los taxis con placa terminada en 1 y 2 no podrán circular entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

(Puede interesarle: Smart City Expo: novedades de la feria de ciudades inteligentes)

Recuerde que si quiere estar exento del Pico y Placa, puede registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el "Pico y Placa Solidario", una modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Más noticias

¡Pilas ahí!: el gran foro por la prevención de la violencia sexual

La propuesta para ordenar crecimiento del aeropuerto El Dorado y su entorno en Bogotá

Presuntos sobrecostos en compras de Secretaría de Educación; entidad responde