¡Pilas! Este es el pico y placa en Bogotá para este martes 2 de noviembre

El pico y placa, una medida asignada para la mejora del flujo vehicular de Bogotá, aplica de lunes a viernes en dos franjas puntuales: de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



Para este martes 2 de noviembre, los vehículos particulares con placas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0 deberán someterse a las condiciones de restricción.



Los taxis con placas terminadas en 9 y 0 no podrán circular por la ciudad durante todo el día.



Pico y placa del 3 al 6 de noviembre

Se inicia una nueva semana, por lo que se recomienda revisar con atención la restricción en la movilidad por placas de vehículos del 3 al 6 de noviembre en la capital del país.

Para vehículos particulares, placas terminadas en:



Miércoles 3: 1, 3, 5, 7 y 9.

Jueves 4: 2, 4, 6, 8 y 0.

Viernes 5: 1, 3, 5, 7 y 9.



Horarios: 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.



Pico y placa para transporte público, individual - taxi:



Miércoles 3: 1 y 2

Jueves 4: 3 y 4

Viernes 5: 5 y 6

Sábado 6: 7 y 8



Recuerde que si no hace parte de las excepciones, le será impuesta una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) equivalentes a 438.000 pesos.



Los usuarios que quieran estar exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que se puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

