Con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental y la congestión vehicular en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá estableció el pico y placa, una medida en la que los vehículos particulares pueden movilizarse por la ciudad dependiendo de los últimos dígitos en los que termina su placa.



La medida seguirá aplicando sin novedades de la siguiente manera: los días pares pueden circular los vehículos cuya placa termina en 6, 7, 8, 9 y 0 y los días impares, los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Con esto en mente, este jueves 18 de mayo tienen restricción los carros particulares cuya placa finalice en 1 - 2 - 3 - 4 y 5 entre las 6:00 a.m. y 9:00 p.m.



Por otro lado, los taxis con placa terminada en 3 y 4 no podrán circular entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Recuerde que si quiere estar exento del Pico y Placa, puede registrarse en la página de la Secretaría de Movilidad y conocer el "Pico y Placa Solidario", una modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo sin ninguna restricción.

Sancionados por infringir la norma de pico y placa

Más de 3.700 conductores fueron sancionados con comparendos pedagógicos por infringir la norma de pico y placa.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS