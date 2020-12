El abecé para entender cómo funcionaría el pico y placa en el año 2021

La forma en que se concebía el pico y placa y la movilidad motorizada individual en Bogotá seguirá cambiando. Para 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad prepara un paquete de ajustes a las excepciones a la restricción vehicular.



Para entender las razones de la medida, usted debe saber que:

Hoy se registran 1'946.229 vehículos tipos auto, campero y camionetas en Bogotá. Esto es un 78,3 % del total del parque automotor capitalino.



Los vehículos particulares son poco eficientes en la movilidad. Ocupan mucho espacio transportando poca gente y, además, generan mucha más contaminación.



La Alcaldía de Bogotá ha comparado la movilidad de 250 personas en distintos medios de transporte:

250 personas en carro particular:

​

Ocupan 2.500 m2 de espacio.

Generan 100 kg de CO2 por kilómetro.

Representan apenas el 14,9 % de los viajes

Pero...



250 personas en transporte público

Ocupan 67 m2 de espacio.

Generan 0,3 kg de CO2 por kilómetro.

Representan 18 % de los viajes.



250 personas en bicicleta

Ocupan 250 m2 de espacio.

Generan 0 kg de CO2 por kilómetro.

Representan 12 % de los viajes hoy.



Por eso, el Distrito apunta a equilibrar las cargas y exigir más a la movilidad motorizada particular.



El pico y placa hoy:

Va de lunes a viernes de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 3 p. m. a 7:30 p. m.



No hay pico y placa los sábados, domingos ni días festivos.



Hay excepciones para:

- Carro compartido: 28.485 vehículos inscritos cada semana en promedio.



- Personal de salud.



- Carros eléctricos e híbridos.



- Pago de 'Pico y placa solidario': 2.600 conductores han pagado para no tener pico y placa por seis meses.



El pico y placa en 2021:

Ajustará el 'Pico y placa solidario'



Fase II: Comenzará en abril :

​

Usted podrá pagar para no tener pico y placa por semana o por un mes. Ya no será un cobro por seis meses.



Usted pagará una tarifa determinada por el modelo de su carro y el tipo de combustible que usa.



Fase III: Comenzará en octubre:

​

Usted podrá pagar para no tener pico y placa por semana o por un mes.



Usted pagará una tarifa determinada por el modelo de su carro y el tipo de combustible que usa.



Y, como novedad, usted pagará por kilómetro recorrido durante pico y placa. Esto se medirá con un app.



Este modelo se basa en la premisa de 'retribuir a la ciudad lo que contamine'.



El recaudo del 'pico y placa solidario' se destinará al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Con esto, por ejemplo, se pueden tener fondos para comprar más buses eléctricos.



REDACCIÓN BOGOTÁ

