En Bogotá sigue vigente la medida de pico y placa para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Esta medida afecta principalmente a los vehículos particulares de la capital del país.



El sistema de restricción vehicular opera de acuerdo con el último dígito de la placa de los carros. Esta semana, del 18 al 22 de septiembre, no es la excepción, y los conductores deben estar atentos a las restricciones correspondientes.

El pico y placa en Bogotá funciona de la siguiente manera: en días impares, aquellos vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 o 0 no pueden circular por la ciudad. Mientras tanto, en días pares, la restricción aplica para las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 o 5.

Pico y placa Bogotá martes 19 de septiembre

Para este martes 19 de septiembre del 2023 no podrán movilizarse por la ciudad los carros con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción aplica en un horario que va desde las 6 a. m. a las 9 p. m. de lunes a viernes.

Los conductores deben planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estas restricciones y, en la medida de lo posible, considerar opciones de transporte público, compartir vehículos o utilizar medios de movilidad alternativos para contribuir a la reducción de la congestión vehicular en la ciudad y promover un entorno más amigable con el medio ambiente.

El pico y placa para carros en Bogotá rige lunes a viernes, de 6 a. m. hasta las 9 p. m. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Es importante recordar que aquellos conductores que no acaten estas restricciones estarán sujetos a sanciones según lo establecido en la Ley 769 de 2002, en su artículo 131, literal C, numeral 14, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. De acuerdo con dicha normativa, los infractores podrían enfrentar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes, y sus vehículos serán inmovilizados.

Pico y placa para taxis en Bogotá

La medida de pico y placa para taxis en Bogotá establece que los vehículos cuyos dígitos de placa coincidan con las restricciones no podrán movilizarse entre las 5:30 a.m. y las 9 p.m. Esta restricción opera de lunes a viernes.



Para el día 19 de septiembre, la medida de pico y placa se aplicará a los taxis cuyas placas terminen en los dígitos 5 y 6. Esto significa que los vehículos con estas terminaciones no podrán circular durante el horario mencionado.

Los cambios en el pico y placa para 2023

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO