Este jueves, en el lanzamiento del plan de choque para la reparación de la malla vial, la alcaldesa Claudia López, fue contundente al afirmar que durante las semanas que le restan al año no se levantará la restricción de pico y placa en Bogotá.



(Le puede interesar: Alcaldesa: ‘Analizaremos qué alternativas jurídicas nos quedan para el POT’)



Además, señaló que el mantenimiento y reparación vial de 18 kilómetros de calles y 56.000 huecos, no es motivo para que la medida no aplique, pues esta ayuda a aliviar el alto tráfico de vehículos en las calles.

Aquellos que quieran estar exentos de esta restricción pueden acceder al beneficio de pico y placa solidario, que por un pago de acuerdo a las características de su vehículo le permite estar exento para poder movilizarse por la ciudad.



(También: Plan de Choque para tapar huecos en Bogotá: ¿dónde serán las obras?)

“En este diciembre se está recuperando la economía y se están reactivando todos los sectores, tenemos fiestas y novenas, la congestión en diciembre es alta. Por lo tanto, necesitamos que todos tratemos de movilizarnos en bicicleta, hoy estamos activando la ciclovía nocturna, por lo tanto le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos acompañe utilizando el transporte público y caminando un poco más”, dijo el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, durante rueda de prensa.



REDACCIÓN BOGOTÁ