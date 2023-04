Con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y el tráfico vehicular en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá ha implementado desde hace algunos años el pico y placa, una medida en la que los vehículos pueden circular por la ciudad en función de los últimos dígitos de su placa.



La medida este jueves 13 de abril aplicará para los carros particulares que tengan placas terminadas en lo números 6 - 7 - 8 - 9 y 0, los cuales no podrán circular entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Por otro lado, los taxis que tengan placas terminadas en los números 3 y 4 no podrán circular por las calles de la ciudad entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



⚠️El pico y placa para vehículos particulares NO rotará.



🚗La medida seguirá funcionando de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. así:👇



⭕Días IMPARES pueden circular placas terminadas en 1-2-3-4-5



⭕Días PARES pueden circular placas terminadas en 6-7-8-9-0 pic.twitter.com/bR3J6ewZMF — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) April 12, 2023

Cabe recordar que esta medida no será rotativa -tal y como lo habían anunciado a principio del año- sino que se mantendrá tal y como está.



"El balance de la rotación del Pico y Placa en este primer trimestre ha sido positivo, permitiendo aumentar la velocidad un 4.6 por ciento reducir un 6.8 por ciento el tráfico vehicular y mejorar los desplazamientos de los que usan el carro particular y de los usuarios del transporte público zonal", trinó la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS