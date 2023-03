Con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental, la congestión vehícular y promover el uso de medios de transportes alternativos como la bicicleta, los buses de transporte público como el SITP o TransMilenio, la Alcaldía de Bogotá lleva a cabo el Pico y Placa, una medida que prohíbe la circulación de ciertos vehículos por la ciudad dependiendo de los números en los que termine su placa.

(Siga leyendo: Así regresa poco a poco la normalidad a Caucasia por el paro minero).



Por eso, este 17 de marzo, desde las 6 a.m hasta las 9 p.m. Los carros particulares con placas terminadas en 6-7-8-9 y 0 no podrán transitar por Bogotá.



Por otro lado, los taxis con placas terminadas en 7-8 tampoco podrán recorrer la ciudad entre las 5:30 a.m. y las 9 p.m. Es importante que acate estas órdenes, ya que de no ser así recibirá una multa de 522 mil pesos colombianos por parte de los agentes de tránsito.

(Lea: Viajeros: habrá dos reversibles en la vía Mosquera-La Mesa, en operación éxodo).



Cabe aclarar que si usted está inscrito en el Pico y Placa Solidario puede circular por la ciudad sin ningún problema durante esta jornada. Para registrarse en este beneficio siga los siguientes pasos:

Ingrese al link https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/ .

Seleccione la opción ‘Simulador de Tarifa’. Allí, verifique el precio que debe pagar por el permiso de dejar circular su carro en Bogotá.

Haga clic en ‘Inicia Tú Registro’ y diligencie un formulario con sus datos personales.

Pague el valor que le solicitaron a través de una plataforma de pago en línea PSE.

Verifique en su correo eléctronico si le llegó un mensaje en el que se le comprueba si fue aprobado para el Pico y Placa Solidario.

Más noticias

Pilas, viajeros: hay pico y placa regional en Bogotá el puente del 20 de marzo

Así funcionará el pico y placa desde el 14 al 17 de marzo en Bogotá

¡Atención! Estudian reglamento para registro y circulación de ciclomotores

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS