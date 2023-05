Este miércoles 10 de mayo, la medida de pico y placa en Bogotá aplicará desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m, para el caso de los vehículos particulares. En cuanto a los taxis, estos tendrán restricción de movilidad desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.A continuación, revise si hoy puede circular o no su vehículo.

Le recordamos que los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular los días pares, de lunes a viernes; mientras que los vehículos con placas terminadas en los números 6, 7, 8, 9 y 0 no se pueden movilizar los días impares.



También, cabe recalcar que la medida no aplica los fines de semana ni festivos.



(Puede leer: ¿Por qué las zonas de parqueo en Bogotá aún no logran ser autofinanciables?).



Por lo tanto, este miércoles tienen restricción los carros particulares cuta placa finalice en 1 - 2 - 3 - 4 y 5. Por otra parte, no podrán circular los taxis con placa terminada en 9 y 0, en los horarios anteriormente mencionados.



Así será la restricción para lo que resta de la semana:



Jueves 11: la restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0.

Viernes 12: la restricción aplica para placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Sabes por qué cambió el #PicoYPlaca en Bogotá?



▶️Aquí te contamos las razones👇



Ten en cuenta los días que puedes circular:

🟢Días IMPARES: circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

🟢Días PARES: circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0 pic.twitter.com/3heqpXsZRM — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 12, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO