Para este lunes 17 de abril del 2023, la medida del pico y placa para Bogotá aplicará hasta las 9:00 p. m. para carros particulares y taxis.

Cabe recordar que esta medida fue implementada por la Alcaldía de Bogotá con el fin de reducir la contaminación ambiental y el tráfico vehicular en la capital del país. De acuerdo con el proyecto, los vehículos pueden circular por la ciudad en función de los últimos dígitos de su placa.

(Lectura sugerida: Barras bravas: el fenómeno que se concentra en el occidente de Bogotá)

📣¡Atención!



👇 Así operará el Pico y Placa para vehículos de carga pesada en el mes de abril. 🚚 Ten en cuenta los horarios y las excepciones que puedes consultar en: https://t.co/BYEIGLFJX5 pic.twitter.com/6pFXByWiT2 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) April 15, 2023

Según la información brindada por la página oficial del Distrito, los carros particulares que tengan placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán movilizarse entre las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.



Por otro lado, los taxis que tengan placas terminadas en los números 9 y 0 no podrán circular por las calles de la ciudad entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.



(Puede interesarle: La obsesión de un hombre acabó con la vida de una investigadora)



Cabe recordar que esta medida no es pedagógica y el no cumplirla podría acarrearle un comparendo por el valor de 522.900 pesos colombianos.

Más noticias

¿Qué logró Claudia López en sus encuentros con banca multilateral en Washington?

Cierre de carriles en la avenida calle 100 será durante tres meses

¿Cómo está el mercado de vehículos de bajas emisiones en Bogotá?