Así será el pico y placa en Bogotá para diciembre

No olvide que en este fin de año sigue habiendo pico y placa en Bogotá. A diferencia de otros años, en esta ocasión, por ahora, no se levantará la restricción vehicular.



Tenga en cuenta que, de transitar por las vías durante el pico y placa, recibirá una multa de 15 s. m. d. l. v. , que equivalen a 438.000 pesos.

(Le puede interesar: ¿Qué tanto se parece o no Corredor Verde a TransMilenio de la Séptima?)

Para evitarse un comparendo, le recordamos cómo será el pico y placa en diciembre en Bogotá:

Horario del pico y placa

Va de lunes a viernes de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 3 p. m. a 7:30 p. m.



No hay pico y placa los sábados, domingos ni días festivos.

(Además: Bogotá vivirá una nueva Ciclovía nocturna el 10 de diciembre)

Es por placas pares e impares

El pico y placa funcionará bajo el ya conocido modelo de placas pares e impares. Este es el cronograma de la Secretaría de Movilidad para carros particulares:



Diciembre 1: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 2: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 3: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 4: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 5: Sábado, no hay pico y placa

Diciembre 6: Domingo, no hay pico y placa

Diciembre 7: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 8: Festivo, no hay pico y placa

Diciembre 9: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 10: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 11: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 12: Sábado, no hay pico y placa

Diciembre 13: Domingo, no hay pico y placa

Diciembre 14: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 15: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 16: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 17: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 18: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 19: Sábado, no hay pico y placa

Diciembre 20: Domingo, no hay pico y placa

Diciembre 21: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 22: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 23: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 24: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 25: Festivo, no hay pico y placa

Diciembre 26: Sábado, no hay pico y placa

Diciembre 27: Domingo, no hay pico y placa

Diciembre 28: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 29: 1, 3, 5, 7 y 9

Diciembre 30: 0, 2, 4, 6 y 8

Diciembre 31: 1, 3, 5, 7 y 9

(Recomendamos: Libros 'muy bogotanos' para regalar en esta navidad)

Los otros cronogramas de pico y placa

Para consultar los cronogramas de pico y placa para transporte público, taxis, especial y carga, haga clic aquí.

¿Siguen aplicando las excepciones?

Sí, recuerde que hay excepciones por:



- Carro compartido - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

- Personal de salud - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

- Carros eléctricos e híbridos - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

- Pago de 'Pico y placa solidario' - Consulte aquí cómo acceder a la excepción

BOGOTÁ