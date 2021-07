Tome nota: este es el pico y placa en Bogotá para este 08 de julio

El pico y placa es una de las medidas restrictivas con las cuales se busca descongestionar el tráfico en Bogotá entre semana. Vale decir que esta aplica, en muchas ocasiones, para otras ciudades principales del país.

Este jueves 8 de julio seguirá vigente la medida de restricción vehicular.



En la capital, el pico y placa para los vehículos particulares funciona de lunes a viernes en dos horarios.



En el horario de la mañana, los vehículos a los que les aplica esta medida no pueden circular entre las 6 a.m y las 8:30 a.m.



Mientras que en las tardes, la restricción a la movilidad de los vehículos particulares aplica desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m. Estas restricciones no aplican los fines de semana ni los festivos.



La restricción a la movilidad se aplica dependiendo del último dígito de la placa de su carro. También dependiendo del día.



Así, los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares.



Para este jueves, día par, no podrán circular en la ciudad en los horarios antes mencionados aquellos vehículos cuya placa termine en 0 – 2 – 4 – 6 – 8.

Los vehículos con placa par no pueden circular en los días pares, mientras que los vehículos de placa impar no pueden circular los días impares. Foto: Hector Fabio Zamora

En el caso de los taxis, la medida no funciona de la misma forma. Para estos vehículos públicos, el pico y placa inicia a las 5:30 a.m. y finaliza a las 9 p.m., cubriendo casi toda la jornada.



En este caso, este jueves, no podrán circular aquellos taxis cuya placa termine en 9 y 0.



Tenga cuidado con ‘hacerle conejo’ a la restricción, pues puede haber una multa superior a los 500 mil pesos o la inmovilización del vehículo infractor.



