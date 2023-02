Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche del próximo 14 de febrero se llevará a cabo el Pico y Placa en Bogotá, una medida tomada por la Alcaldía para promover el uso de medios de transporte alternativos y disminuir la contaminación ambiental en la ciudad.

(Siga leyendo: Las bandas se están reorganizando y cambiando en el mapa criminal de Bogotá).



De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los carros particulares que tengan placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no podrán movilizarse mañana por la ciudad capitalina.



Sin embargo, esta no es la única restricción que se manejará, ya que los taxis con placas terminadas en 3 y 4 no podrán transitar por la ciudad desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

(También lea: Estas son las modalidades más utilizadas para extorsionar en Bogotá).



Es importante saber que las personas que incumplan esta norma tendrán una multa de $522 mil. No obstante, existen algunos vehículos que prestan un fin de servicio social masivo estarán exentos del Pico y Placa, así como el TransMilenio, el SITP, los carros de la Policía y los buses escolares.

(Además: Claro y AWS, en alianza para la migración de empresas).



Por otro lado, quienes estén inscritos al ‘Pico y Placa Solidario’ también podrán movilizarse por la ciudad sin ningún problema. Para ello, deben registrarse en la página web https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/, llenar un formulario con sus datos personales, pagar el costo que le ordene la plataforma y esperar el permiso que le confirme la Alcaldía.

Más noticias

El miedo y la zozobra que se viven Barranquilla por la violencia

Entregan subestación eléctrica que alimentará primera línea del metro de Bogotá

¿Qué pasa con la obra del humedal Juan Amarillo en Engativá y Suba?

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS