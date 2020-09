Esta es la propuesta de pico y placa para Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá le presentó a la alcaldesa Claudia López varias propuestas para el eventual regreso del pico y placa a la ciudad.



Hay que destacar que esto apenas son posibilidades y no se han tomado decisiones.



La próxima semana, se publicará el borrador de decreto en la página web de la Secretaría de Movilidad. Allí se habilitarán canales para que los ciudadanos puedan hacer revisiones y comentarios. A partir de eso se hacen ajustes y, entonces, se firma y se publica el decreto oficial.

Opción 1 (la más recomendada)

La Secretaría de Movilidad propuso un modelo de pico y placa de lunes a sábado (6 a.m. a 8:30 a.m. y de 4 p.m. a 7:30 p.m.) y bajo el modelo ya conocido de placas pares e impares.



Esto ayudaría a reducir en un 15,2 % los tiempos de viajes para todos los medios de transporte.



Habría excepciones del antiguo pico y placa, más otras tres:



- Personas que trabajen en áreas de la salud:



- Que el carro lleve tres o más personas (para motivar la movilidad compartida): Se plantea que el viaje se registre en una plataforma para que quede habilitado y exigiría que el cupo vaya completo de principio a fin del viaje.



- Carros híbridos dedicados.



También podrían quedar exentos de la medida aquellos que paguen el 'Pico y Placa Solidario'. El interesado tendría que hacer el pago por 2'066.000 al semestre y, además, cumplir con una labor social para la ciudad (Bogotá Solidaria en Casa o cumplir con una cuota de reciclaje de 15 kilogramos en tres meses, supervisada por la Uaesp).

Opción 2:

Pico y placa por 14 corredores de lunes a sábado (6 a.m. a 8:30 a.m. y de 4 p.m. a 7:30 p.m.) y bajo el modelo ya conocido de placas pares e impares.

¿Qué se tuvo en cuenta?

La Secretaría de Movilidad plantea un modelos "más flexible" teniendo en cuenta que:



- El límite de ocupación del transporte público está al 50 %



- El 11 % de los hogares en Bogotá usan el vehículo cómo instrumento de trabajo.



Pero también se tiene en cuenta que, en las últimas semanas, la ocupación vehicular ha aumentado.



"En el último fin de semana de agosto circularon 32% más vehículos que en el último fin de semana de julio. En comparación con el último fin de semana de mayo, fueron 27% más y más del triple de lo que se registró en el último fin de semana de marzo, que fue la primera semana de cuarentena", fue el reporte que le entregó en su momento esta entidad a EL TIEMPO.



El tráfico tiene varios factores. Pero quizá, uno de los más relevantes tiene que ver con la alta presencia de vehículos particulares y el espacio que usan por pasajero. En el caso de los carros, por cada pasajero se ocupan 4,8 metros cuadrados.



Así funciona la ocupación según datos de movilidad (espacio urbano ocupado por pasajero):



Peatón: 0,5 m2

Bicicleta: 1,3 m2

Buses zonales: 0,9 m2

Carro particular: 4,8 m2

Motos; 1,7 m2



Otros factores, según Movilidad, tienen que ver con el mal parqueo en vía y los choques.



Cada día, se detectan al menos 288 vehículos mal parqueados (dejando un tramo del carril sin movilidad), especialmente en las localidades de Mártires, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Fontibón, Bosa, Engativá, Teusaquillo, Suba y Barrios Unidos.



Tambièn, a diario, se registran 500 choques simples (originados por imprudencia o el irrespeto a las normas de tránsito), sobre todo en Usaquén, Kennedy, Engativá, Santa Fe, Fontibón, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Bosa.



"En la ciudad la velocidad promedio en horas pico en febrero de este año, antes de la pandemia, estaba en 21,4 km/h, en agosto ya se ubicó en 26,5 km/h y en la primera semana de septiembre cayó a 24,8 km/h", reportó Movilidad.



Entre los corredores más congestionados en Bogotá están la Autopista Sur, Avenida Caracas, Avenida Carrera 68, Avenida Américas, Avenida Calle 13, Avenida Primero de Mayo, Avenida Suba, Avenida Ciudad de Cali y Avenida Boyacá, con una velocidad promedio de 20,4km/h para el periodo entre las 6 a.m. a 9 p.m.



"De martes a jueves, los horarios donde se presentan los picos de mayor congestión en estos corredores son entre 6 a.m. a 8 a.m., para el periodo de la mañana, y 4 p.m. a 8 p.m., para el periodo de la tarde", aseguró la autoridad de movilidad.



Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ

