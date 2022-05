Durante la última semana de mayo, el pico y placa que regirá en Bogotá seguirá implementándose en horario continuo: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., como lo dicta el Decreto 002 de 2022.



Aquí le recordamos cómo funcionará la medida para que programe sus viajes y no incurra en faltas que le puedan generar infracciones o retenciones del vehículo.



(Le puede interesar: Así está funcionando el mercado de placas falsas en el centro de Bogotá)

Para tener en cuenta: los días pares no pueden circular los vehículos con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; y en días impares, no pueden movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



De esta manera la restricción de vehículos para esta semana aplica así:



Lunes 23 de mayo: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



Martes 24 de mayo: Restricción para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.



Miércoles 25 de mayo: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



Jueves 26 de mayo: Restricción para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.



Viernes 27 de mayo: Restricción para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.



(Le puede interesar: 'En Bogotá y en Colombia no habrá nunca un golpe de Estado': Claudia López)



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE MOVILIDAD