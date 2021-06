Pico y placa para  en Bogotá del 21 al 25 de junio

Del martes 21 de junio al viernes 25 del mismo mes la medida de pico y placa en Bogotá regirá normalmente. A continuación, le recordamos para quienes aplica:

Lunes 21: no aplica



Martes 22: 1,3,5,7 y 9.



Miércoles 23: 2,4,6,8 y 0.



Jueves 24: 1,3,5,7 y 9.



Viernes 25: 2,4,6,8 y 0.



La restricción vehicular será de 6 a.m. a 8:30 a.m., y de 3 p.m. a 7:30 p.m. excepto por los fines de semana y festivos.



Para quienes infrinjan la medida de pico y placa las multa de tránsito será de un valor de 438.000 pesos colombianos sumado a la inmovilización del vehículo.





