Durante la primera semana de junio, el pico y placa que regirá en Bogotá seguirá implementándose en horario continuo, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. para vehículos particulares y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, como lo dicta el Decreto 002 de 2022.



Es importante que tenga en cuenta que, los días pares no pueden circular los vehículos particulares con placas finalizadas en 0, 2, 4, 6 y 8; y en días impares, no pueden movilizarse los que tengan placas finalizan en 1, 3, 5, 7 y 9.



Esta semana el pico y placa va así para vehículos particulares:



Miércoles 1: Placas terminadas en 1,3,5,7 y 9.

Jueves 2: Placas terminadas en 0,2,4,6 y 8.

Viernes 3: Placas terminadas en 1,3,5,7 y 9.

Sábado 4: No aplica.



En el caso de los taxis la restricción de movilidad será así:



Miércoles 1: Placas terminadas en 1 y 2.

Jueves 2: Placas terminadas en 3 y 4.

Viernes 3: Placas terminadas en 5 y 6.

Sábado 4: placas terminadas en 7 y 8.



Cabe resaltar que, quienes deseen registrar sus vehículos para ser parte del listado de excepciones pueden hacerlo en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/registro_restriccion_vehicular.



